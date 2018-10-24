Спасатели рассказали о состоянии эскалатора после инцидента в римском метро

Стало известно о состоянии эскалатора на станции "Репубблика" после инцидента в римском метро. Телеканал Sky Italia спросил об этом у спасателей.

Напомним, из-за поломки эскалатора пострадали около 30 человек, не менее семи из которых - серьезно. Большинство из них - граждане России. Они ехали на матч Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА.

- Эскалатор на станции цел наполовину,- сказал спасатель. – Ступеньки внизу разрушены и смяты после случившегося – таких около десяти. Вокруг лежит стекло и пивные бутылки.

После инцидента станция была закрыта. "Рома" обыграла ЦСКА со счетом 3:0.

Трагедия в метро Рима. Пострадали фанаты ЦСКА. Онлайн