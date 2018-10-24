Спасатели рассказали о состоянии эскалатора после инцидента в римском метро

Стало известно о состоянии эскалатора на станции "Репубблика" после инцидента в римском метро. Телеканал Sky Italia спросил об этом у спасателей.
Напомним, из-за поломки эскалатора пострадали около 30 человек, не менее семи из которых - серьезно. Большинство из них - граждане России. Они ехали на матч Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА.
- Эскалатор на станции цел наполовину,- сказал спасатель. – Ступеньки внизу разрушены и смяты после случившегося – таких около десяти. Вокруг лежит стекло и пивные бутылки.
После инцидента станция была закрыта. "Рома" обыграла ЦСКА со счетом 3:0.
Трагедия в метро Рима. Пострадали фанаты ЦСКА. Онлайн
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https://www.sport-express.ru/football/champions-league/online/tragediya-v-metro-rima-postradali-fanaty-cska-onlayn-1471061/