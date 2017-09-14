"Спартаку" в последние минуты не хватает Карпина

Гол, пропущенный "Спартаком" под занавес встречи в основном турнире Лиги чемпионов, не является для москвичей редкостью. Уже в девятый раз в истории турнира это влияет на исход матча. При этом сами красно-белые забивали решающие голы в концовках всего три раза – причем, все время в гостях. Валерий Карпин в сезоне-1993/94 на 87-й минуте сравнял счет с "Барселоной" (2:2) и забил победный мяч "Галатасараю" на 85-й (2:1). А в 2010 году команда под его руководством переиграла "Марсель" (1:0) после автогола Аспиликуэты на 81-й минуте. (Алексей МОРОЗ)
Все матчи "Спартака" в Лиге чемпионов, когда он пропускал решающие голы в концовке
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Гол
|
14.09.1994
|
Группа
|
Динамо К (г)
|
2:3
|
Ребров, 86
|
19.10.1994
|
Группа
|
Бавария (д)
|
1:1
|
Беббаль, 90
|
20.03.1996
|
1/4 финала
|
Нант (д)
|
2:2
|
Уэдек, 86
|
04.11.1998
|
Группа
|
Интер (д)
|
1:1
|
Симеоне, 88
|
06.03.2001
|
Группа
|
Арсенал (г)
|
0:1
|
Анри, 82
|
23.10.2001
|
Группа
|
Спарта (д)
|
2:2
|
Бабнич, 90
|
02.10.2012
|
Группа
|
Селтик (д)
|
2:3
|
Самарас, 90
|
05.12.2012
|
Группа
|
Селтик (г)
|
1:2
|
Коммонс, 81
|
13.09.2017
|
Группа
|
Марибор (г)
|
1:1
|
Бохар, 85
Русский
А с Селтиком дома обидно было тогда, да...
19:11
Русский
СЭ, а какую выборку вы использовали? А то вот смущает, что гол Селтика на 81-й минуте в ЛЧ-12/13 вы включили сюда, а гол Месси в той же ЛЧ на 80-й (Спартак проиграл 2-3 на выезде) не включили.
19:10
= Даль =
Беббаль, 90===== Баббель
19:09