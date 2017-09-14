"Спартаку" в последние минуты не хватает Карпина

Гол, пропущенный "Спартаком" под занавес встречи в основном турнире Лиги чемпионов, не является для москвичей редкостью. Уже в девятый раз в истории турнира это влияет на исход матча. При этом сами красно-белые забивали решающие голы в концовках всего три раза – причем, все время в гостях. Валерий Карпин в сезоне-1993/94 на 87-й минуте сравнял счет с "Барселоной" (2:2) и забил победный мяч "Галатасараю" на 85-й (2:1). А в 2010 году команда под его руководством переиграла "Марсель" (1:0) после автогола Аспиликуэты на 81-й минуте. (Алексей МОРОЗ)

Все матчи "Спартака" в Лиге чемпионов, когда он пропускал решающие голы в концовке