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18:10 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартаку" в последние минуты не хватает Карпина

3

Гол, пропущенный "Спартаком" под занавес встречи в основном турнире Лиги чемпионов, не является для москвичей редкостью. Уже в девятый раз в истории турнира это влияет на исход матча. При этом сами красно-белые забивали решающие голы в концовках всего три раза – причем, все время в гостях. Валерий Карпин в сезоне-1993/94 на 87-й минуте сравнял счет с "Барселоной" (2:2) и забил победный мяч "Галатасараю" на 85-й (2:1). А в 2010 году команда под его руководством переиграла "Марсель" (1:0) после автогола Аспиликуэты на 81-й минуте. (Алексей МОРОЗ)

Все матчи "Спартака" в Лиге чемпионов, когда он пропускал решающие голы в концовке

Дата

Стадия

Соперник

Счет

Гол

14.09.1994

Группа

Динамо К (г)

2:3

Ребров, 86

19.10.1994

Группа

Бавария (д)

1:1

Беббаль, 90

20.03.1996

1/4 финала

Нант (д)

2:2

Уэдек, 86

04.11.1998

Группа

Интер (д)

1:1

Симеоне, 88

06.03.2001

Группа

Арсенал (г)

0:1

Анри, 82

23.10.2001

Группа

Спарта (д)

2:2

Бабнич, 90

02.10.2012

Группа

Селтик (д)

2:3

Самарас, 90

05.12.2012

Группа

Селтик (г)

1:2

Коммонс, 81

13.09.2017

Группа

Марибор (г)

1:1

Бохар, 85
3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
КОММЕНТАРИИ (3)
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Русский

А с Селтиком дома обидно было тогда, да...

19:11

Русский

СЭ, а какую выборку вы использовали? А то вот смущает, что гол Селтика на 81-й минуте в ЛЧ-12/13 вы включили сюда, а гол Месси в той же ЛЧ на 80-й (Спартак проиграл 2-3 на выезде) не включили.

19:10

= Даль =

Беббаль, 90===== Баббель

19:09