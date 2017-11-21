"Спартаку" надо болеть за "Севилью"

"Спартак" сохраняет шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, несмотря на ничью в домашнем поединке 5-го тура с "Марибором" (1:1).

Для того чтобы не зависеть от результата матча 6-го тура "Марибор" – "Севилья" красно-белым необходимо переживать за испанскую команду в их встрече с "Ливерпулем". Если подопечные Юргена Клоппа потеряют очки, судьба "Спартака" будет зависеть только от него – победа в Англии выведет москвичей в плей-офф Лиги чемпионов. Если же "Ливерпуль" победит испанцев, то "Спартаку" необходимо, чтобы "Севилья" потеряла очки в Мариборе. Более того, если испанцы проиграют в Словении, "Спартак" устроит и ничья в Ливерпуле – в этом случае они будут выше "Севильи" за счет личных встреч. (Алексей МОРОЗ)

И В Н П М О 1. Ливерпуль 4 2 2 0 13-3 8 2. Севилья 4 2 1 1 8-8 7 3. Спартак 5 1 3 1 9-6 6 4. Марибор 5 0 2 3 2-15 2

В 5-м туре встречаются: Севилья – Ливерпуль.

В 6-м туре 6 декабря встречаются: Ливерпуль – Спартак, Марибор – Севилья​.