22:22 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартаку" надо болеть за "Севилью"

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"Спартак" сохраняет шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, несмотря на ничью в домашнем поединке 5-го тура с "Марибором" (1:1).

Для того чтобы не зависеть от результата матча 6-го тура "Марибор" – "Севилья" красно-белым необходимо переживать за испанскую команду в их встрече с "Ливерпулем"Если подопечные Юргена Клоппа потеряют очки, судьба "Спартака" будет зависеть только от него – победа в Англии выведет москвичей в плей-офф Лиги чемпионов. Если же "Ливерпуль" победит испанцев, то "Спартаку" необходимо, чтобы "Севилья" потеряла очки в Мариборе. Более того, если испанцы проиграют в Словении, "Спартак" устроит и ничья в Ливерпуле – в этом случае они будут выше "Севильи" за счет личных встреч. (Алексей МОРОЗ)

 

И

В

Н

П

М

О

1. Ливерпуль

4

2

2

0

13-3

8

2. Севилья

4

2

1

1

8-8

7

3. Спартак

5

1

3

1

9-6

6

4. Марибор

5

0

2

3

2-15

2

В 5-м туре встречаются: Севилья – Ливерпуль. 
В 6-м туре 6 декабря встречаются: Ливерпуль – Спартак, Марибор – Севилья​.

Спартак М - Марибор

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Очень плохой мальчик

Fenixx Все понятно ливер уже ведет два ноль значит надо выйгрывать у ливера===================Ливерпуль-команда другого уровня по сравнению со Спартаком,обыграет спартачей вторым составом с полноги.

23:29

Доктор со стажем

"Если наши победят чужих на ихнем стадионе с разницей во столько-то мячей, а другие чужие в гостях проиграют третьим чужим с определённым результатом, то вот тогда может быть мы пройдём дальше в Лигу Чемпионов" -весь смысл заметки. Самим не смешно?

23:26

майор99

0:3 к 30 минуте в пользу Ливера - очень хорошо Спартаку болеется за испанцев)))))))))

23:19

Fenixx

Все понятно ливер уже ведет два ноль значит надо выйгрывать у ливера и надеется на Марибор.Ну или играть в ничью с Ливер. Марибор да обыграй ты эту Севилью!

23:16

С.Мороз

2:0 Ливерпуль!!!!))болейте за Севилью)))

23:16

GoaLapagosS

ЗАЧЕМ? СЕВИЛЬЯ ПРОИГРЫВАЕТ СГОДНЯ И МАРИБОРУ, А СПАРТАК ВЫНОСИТ ЛИВЕР- И ПРИВЕТ ПЛОФ ЛЧ!!!11

23:10

takitak

Да никто болеть за Севилью не будет, это просто глупо. Я даже смотреть этот матч не буду, а мог бы, если Спартак сегодня выиграл. Болеть будем в матче с Ливерпулем, когда сами с ним будем играть. Лига Европы - так лига Европы, класса на продолжение борьбы в ЛЧ пока что нет. Всё справедливо.

22:53

sava_

Ага вон уже болеем.. Ща Ливер вынесет Севилью за здрасте, одну банку положил и это только начало)

22:48

FINIX

раскатают ничейку, это устроит обоих

22:38

Нефилим

Чтобы выйти в ПО Спартаку нужно обыграть Ливер на Энфилде и чтобы Марибор дома не проиграл Севилье))))) Вероятность 0%

22:36

inspire

бла бла бла ...

22:35

Вопреки

Вот так всегда столичные(ЦСКА, а теперь и Спартак) расщитывают за счет других команд попасть в следующий раунд - не удивительно, ведь они одинаково добывают победы в России... телефонное и кабинетное право, корпоративные интересы и т.д. А на Лукойл арене все по делу. Я даже и не сомневался в итоге. Позорники Лукойловские... Это вам не трофеи в кабинетах МУТКО (по просьбе Лаврова) и с помощью арбитров "завоевывать". Браво "карлики" Марибора !!! Будогосский - вот так нужно работать арбитрам на матчах Спартака, в котором арбитр показал костоломов (Адриано и КО) во всей красе, наградив их карточками, хотя мог и удалить. Все пыжатся столичные адм. ресурсные, величая себя ТОПАМи в России, а ведь Бердыев с "Рубином", в свое время, этот "Марибор" даже в гостях вынес без шансов 5 - 2. Ну и кто после этого велик, а кто физруки с мешками бабла ?

22:34

resifi

смешно!

22:33

avlaq

Во, ребята дают, а я, дурень, думал, что "Спартаку" нужно в футбол играть.

22:30

Tribunal Z

Спартаку ни за кого болеть не надо, ну не достойны играть в плей оф, если так лажаются в игре.

22:29