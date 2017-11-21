"Спартаку" надо болеть за "Севилью"

"Спартак" сохраняет шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, несмотря на ничью в домашнем поединке 5-го тура с "Марибором" (1:1).
Для того чтобы не зависеть от результата матча 6-го тура "Марибор" – "Севилья" красно-белым необходимо переживать за испанскую команду в их встрече с "Ливерпулем". Если подопечные Юргена Клоппа потеряют очки, судьба "Спартака" будет зависеть только от него – победа в Англии выведет москвичей в плей-офф Лиги чемпионов. Если же "Ливерпуль" победит испанцев, то "Спартаку" необходимо, чтобы "Севилья" потеряла очки в Мариборе. Более того, если испанцы проиграют в Словении, "Спартак" устроит и ничья в Ливерпуле – в этом случае они будут выше "Севильи" за счет личных встреч. (Алексей МОРОЗ)
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ливерпуль
|
4
|
2
|
2
|
0
|
13-3
|
8
|
2. Севилья
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8-8
|
7
|
3. Спартак
|
5
|
1
|
3
|
1
|
9-6
|
6
|
4. Марибор
|
5
|
0
|
2
|
3
|
2-15
|
2
В 5-м туре встречаются: Севилья – Ливерпуль.
В 6-м туре 6 декабря встречаются: Ливерпуль – Спартак, Марибор – Севилья.
Очень плохой мальчик
Fenixx Все понятно ливер уже ведет два ноль значит надо выйгрывать у ливера===================Ливерпуль-команда другого уровня по сравнению со Спартаком,обыграет спартачей вторым составом с полноги.
23:29
Доктор со стажем
"Если наши победят чужих на ихнем стадионе с разницей во столько-то мячей, а другие чужие в гостях проиграют третьим чужим с определённым результатом, то вот тогда может быть мы пройдём дальше в Лигу Чемпионов" -весь смысл заметки. Самим не смешно?
23:26
майор99
0:3 к 30 минуте в пользу Ливера - очень хорошо Спартаку болеется за испанцев)))))))))
23:19
Fenixx
Все понятно ливер уже ведет два ноль значит надо выйгрывать у ливера и надеется на Марибор.Ну или играть в ничью с Ливер. Марибор да обыграй ты эту Севилью!
23:16
С.Мороз
2:0 Ливерпуль!!!!))болейте за Севилью)))
23:16
GoaLapagosS
ЗАЧЕМ? СЕВИЛЬЯ ПРОИГРЫВАЕТ СГОДНЯ И МАРИБОРУ, А СПАРТАК ВЫНОСИТ ЛИВЕР- И ПРИВЕТ ПЛОФ ЛЧ!!!11
23:10
takitak
Да никто болеть за Севилью не будет, это просто глупо. Я даже смотреть этот матч не буду, а мог бы, если Спартак сегодня выиграл. Болеть будем в матче с Ливерпулем, когда сами с ним будем играть. Лига Европы - так лига Европы, класса на продолжение борьбы в ЛЧ пока что нет. Всё справедливо.
22:53
sava_
Ага вон уже болеем.. Ща Ливер вынесет Севилью за здрасте, одну банку положил и это только начало)
22:48
FINIX
раскатают ничейку, это устроит обоих
22:38
Нефилим
Чтобы выйти в ПО Спартаку нужно обыграть Ливер на Энфилде и чтобы Марибор дома не проиграл Севилье))))) Вероятность 0%
22:36
inspire
бла бла бла ...
22:35
Вопреки
Вот так всегда столичные(ЦСКА, а теперь и Спартак) расщитывают за счет других команд попасть в следующий раунд - не удивительно, ведь они одинаково добывают победы в России... телефонное и кабинетное право, корпоративные интересы и т.д. А на Лукойл арене все по делу. Я даже и не сомневался в итоге. Позорники Лукойловские... Это вам не трофеи в кабинетах МУТКО (по просьбе Лаврова) и с помощью арбитров "завоевывать". Браво "карлики" Марибора !!! Будогосский - вот так нужно работать арбитрам на матчах Спартака, в котором арбитр показал костоломов (Адриано и КО) во всей красе, наградив их карточками, хотя мог и удалить. Все пыжатся столичные адм. ресурсные, величая себя ТОПАМи в России, а ведь Бердыев с "Рубином", в свое время, этот "Марибор" даже в гостях вынес без шансов 5 - 2. Ну и кто после этого велик, а кто физруки с мешками бабла ?
22:34
resifi
смешно!
22:33
avlaq
Во, ребята дают, а я, дурень, думал, что "Спартаку" нужно в футбол играть.
22:30
Tribunal Z
Спартаку ни за кого болеть не надо, ну не достойны играть в плей оф, если так лажаются в игре.
22:29