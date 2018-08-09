"Спартак" взял на борт российских журналистов

Московский "Спартак" оказал поддержку российским журналистам, пострадавшим перед матчем с ПАОК (2:3) в Греции. Клуб взял корреспондентов на борт самолета в Москву. После игры фанаты ПАОК продолжили попытки атаковать россиян.

Как ранее сообщал "СЭ", болельщики принимающей стороны напали на представителей СМИ у входа в ложу прессы.

По версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из российских журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест. Инцидент завершился после вмешательства сотрудников службы безопасности стадиона. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)