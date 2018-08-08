"Спартак" выйдет в красной форме на матч с ПАОК

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда выйдет на поле в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК. Вратарь красно-белых выступит в желтом комплекте.
Матч состоится 8 августа в Салониках. Также пресс-служба клуба сообщает, что арбитр встречи позволит футболистам сделать парузу на водопой на 30-й и 75-й минутах встреи, если температура воздуха будет выше 30 градусов.
🔴⚪️👊🏻 #ChampionsLeague начинаем в красном!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 августа 2018 г.
На предматчевом совещании судья встречи сообщил, что если во время игры температура будет выше +30°, он разрешит сделать паузы на водопой на 30 и 75 минутах.#Спартак #ПАОКСпартак #Spartak #PAOKFCSM pic.twitter.com/Lkz2jX1XJr