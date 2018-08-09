"Спартак" выступил с заявлением по нападению на российских журналистов в Греции

"Спартак" на официальном сайте прокомментировал инцидент в Салониках перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3). Как ранее сообщал "СЭ", болельщики принимающей стороны напали на представителей СМИ у входа в ложу прессы.

Отметим, что после завершения игры красно-белые взяли российских журналистов на борт.

"Во время вчерашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" в наш клуб обратились представители российских СМИ, аккредитованные для освещения игры в Салониках, – говорится в сообщении клуба. – Журналисты сообщили, что перед началом встречи к нескольким из них была применена физическая сила со стороны агрессивно настроенных фанатов клуба ПАОК. Причем случилось это в зоне, где имели право находиться только лица с аккредитациями.

В сложившейся ситуации ФК "Спартак-Москва" посчитал, что оставаться в Салониках представителям российских СМИ небезопасно, и предоставил им места в своем самолете, совершавшем чартерный рейс до Москвы.

Рассчитываем, что власти Греции и соответствующие органы УЕФА дадут произошедшему объективную правовую оценку".

По версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из российских журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест. Также в греческом клубе опровергли обвинения в бездействии в ходе инцидента между местными фанатами и представителями российских СМИ.

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