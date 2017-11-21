"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

"Спартак" пробился в плей-офф Юношеской лиги УЕФА благодаря победе "Ливерпуля" над "Севильей" - 4:0. Красно-белые, победившие сегодня "Марибор" 5:0, опережают "Севилью" на 3 очка за тур до конца группового турнира. В случае равенства очков "Спартак" окажется выше благодаря преимуществу выездных голов в личных встречах (1:1 дома, 3:3 в гостях).

"Спартак" займет в группе второе место и сыграет за право выхода в 1/8 финала с одним из восьми победителей "пути чемпионов". "Ливерпуль" напрямую пробился в 1/8 финала.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

5-й тур

Группа E

"Севилья" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:4 (0:2)