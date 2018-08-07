"Спартак" вылетел на матч против ПАОК без Джикии и Самедова

"Спартак" на официальном сайте опубликовал заявку команды на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял на игру в Салониках 21 футболиста.

Заявка "Спартака" выглядит следующим образом:

вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терешкин;

защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов;

полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни;

нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану, Педро Роша.

По словам итальянского специалиста, отсутствие в заявке Георгия Джикии, Лоренсо Мельгарехо и Александра Самедова связано с тем, что они пока не достигли стопроцентных кондиций. В ближайшие дни они будут тренироваться в Тарасовке.

Первый матч между "Спартаком" и ПАОК состоится завтра, 8 августа, в Салониках. Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 8 августа 2018 года, онлайн-трансляция в 20.00