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19:58 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" выделил 1145 билетов болельщикам "Ливерпуля"


"Ливерпуль" на своем сайте опубликовал размер квоты для своих болельщиков на выездной матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Красно-белые выделил 1145 билетов для английских фанатов. Цена одного билет составляет 27 фунтов стерлингов.

Продажа пройдет с 15 по 19 сентября на сайте "Ливерпуля". Причем купить билеты смогу лишь болельщики, заранее уведомившие клуб о своем желании отправиться в Россию.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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