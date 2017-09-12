"Спартак" выделил 1145 билетов болельщикам "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на своем сайте опубликовал размер квоты для своих болельщиков на выездной матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Красно-белые выделил 1145 билетов для английских фанатов. Цена одного билет составляет 27 фунтов стерлингов.

Продажа пройдет с 15 по 19 сентября на сайте "Ливерпуля". Причем купить билеты смогу лишь болельщики, заранее уведомившие клуб о своем желании отправиться в Россию.

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.