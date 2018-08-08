"Спартак" впервые за 10 лет начал евросезон с поражения

"Спартак" проиграл ПАОК (2:3) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые с 2008 года начал еврокубковый сезон с поражения.
В 2008 году красно-белые на той же стадии были разгромлены киевским "Динамо" со счетом 1:4. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи в российской истории, когда "Спартак" начинал еврокубковый сезон с поражения
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1994/95
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Динамо К (г)
|
2:3
|
1996/97
|
КУ
|
2-й отб.раунд
|
Кроация (г)
|
1:3
|
1997/98
|
ЛЧ
|
2-й отб.раунд
|
Кошице (г)
|
1:2
|
2002/03
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Базель (г)
|
0:2
|
2008/09
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
Динамо К (д)
|
1:4
|
2018/19
|
ЛЧ
|
З-й отб.раунд
|
ПАОК (г)
|
2:3