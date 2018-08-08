22:52 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" впервые за 10 лет начал евросезон с поражения


"Спартак" проиграл ПАОК (2:3) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые с 2008 года начал еврокубковый сезон с поражения.

В 2008 году красно-белые на той же стадии были разгромлены киевским "Динамо" со счетом 1:4. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи в российской истории, когда "Спартак" начинал еврокубковый сезон с поражения

Сезон

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

1994/95

ЛЧ

Гр.турнир

Динамо К (г)

2:3

1996/97

КУ

2-й отб.раунд

Кроация (г)

1:3

1997/98

ЛЧ

2-й отб.раунд

Кошице (г)

1:2

2002/03

ЛЧ

Гр.турнир

Базель (г)

0:2

2008/09

ЛЧ

3-й отб.раунд

Динамо К (д)

1:4

2018/19

ЛЧ

З-й отб.раунд

ПАОК (г)

2:3
ПАОК - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
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