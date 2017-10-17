"Спартак" вдевятером сыграл вничью с "Севильей" в матче Юношеской лиги УЕФА

"Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Севильей" (1:1) в матче 3-го тура Юношеской лиги УЕФА. На точный удар капитана гостей Хосе Мануэля Эспинара хозяева ответили голом Александра Руденко, для которого этот мяч стал третьим в турнире.

Ранее красно-белые на выезде потерпели поражение от "Марибора" (0:1), а также обыграли "Ливерпуль" (2:1).

После 3-х туров Юношеской лиги УЕФА "Спартак" занимает 2-е место в группе, опережая "Севилью" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В 4-м туре "Спартак" вновь сыграет с "Севильей". Встреча состоится в Испании 1 ноября.

Основные составе российского и испанского клубов сыграют сегодня вечером на "Открытие Арене". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Группа E

3-й тур

"Спартак" (Россия) – "Севилья" (Испания) – 1:1 (0:1)

17 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".