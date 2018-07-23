"Спартак" в отборе Лиги чемпионов сыграет с ПАОК или "Базелем"

Стал известен соперник "Спартака" по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Им станет греческий ПАОК или швейцарский "Базель".

Игра ПАОК - "Базель" состоится 24 июля, ответный матч "Базель" - ПАОК - 1 августа.

Первая игра 3-го отборочного раунда состоится 7 или 8 августа в Салониках или Базеле соответственно, ответная - 14 августа в Москве. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, проигравший попадает в групповой турнир Лиги Европы.

Отметим, что капитан "Базеля" - экс-защитник "Спартака" Марек Сухи, а владелец и президент ПАОК - российский бизнесмен Иван Саввиди. Цвета клуба защищает экс-хавбек "Терека" и "Зенита" Маурисиу.

Помимо "Спартака", из российских клубов в Лиге чемпионов сыграют чемпион страны "Локомотив" и вице-чемпион ЦСКА. Оба клуба попали напрямую в групповой турнир.