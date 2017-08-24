"Спартак" - в группе жизни для "ПСЖ". Версия французских СМИ

"Спартак" был назван предпочтительным соперником из первой корзины для "ПСЖ" в преддверии жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Группы жизни и смерти для "Монако" и парижан опубликованы в Твиттере ведущей французской газеты L'Equipe.

Помимо "Спартака" в желаемую группу для "ПСЖ" попали "Олимпиакос" и "Марибор".

Также издание составило и так называемую группу смерти для французских комад. Для "ПСЖ" это - "Реал", "Ливерпуль" и "Лейпциг", а для "Монако" - "Барселона", "Ливерпуль", "Лейпциг".

Напомним, жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени. "Спартак" "посеян" в первой корзине, ЦСКА – в четвертой.

Группы жизни и смерти для "Спартака" и ЦСКА

Nos tirages les plus cléments seraient



Pour le PSG

🇷🇺Spartak Moscou

🇬🇷Olympiakos

🇸🇮Maribor



Pour Monaco

🇵🇹Porto

🇬🇷Olympiakos

🇸🇮Maribor pic.twitter.com/kl4NeqChxK – L'ÉQUIPE (@lequipe) 24 августа 2017 г.