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13:30 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" - в группе жизни для "ПСЖ". Версия французских СМИ

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"Спартак" был назван предпочтительным соперником из первой корзины для "ПСЖ" в преддверии жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Группы жизни и смерти для "Монако" и парижан опубликованы в Твиттере ведущей французской газеты L'Equipe.

Помимо "Спартака" в желаемую группу для "ПСЖ" попали "Олимпиакос" и "Марибор".

Также издание составило и так называемую группу смерти для французских комад. Для "ПСЖ" это - "Реал", "Ливерпуль" и "Лейпциг", а для "Монако" - "Барселона", "Ливерпуль", "Лейпциг".

Напомним, жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени. "Спартак" "посеян" в первой корзине, ЦСКА – в четвертой.

Группы жизни и смерти для "Спартака" и ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Revelator78

Весь рейтинг УЕФА в топку. Спартак вынесет и ПСЖ и Монако в группе!) Посмотрим результаты жребия.

13:59

Millwall82

Надеюсь ПСЖ попадет в сильную группу. Реал, Наполи/Ливерпуль/Тотенхем, Лейпциг и займут последнее место. И для таблицы кэфов плюс и щелчек по беспредельщикам арабам будет.

13:57

shpasic

Ливерпуль - это как раз группа жизни для ПСЖ и Монако. вынесут этих шабашников не глядя.

13:55

Разбанен досрочно

никто идтить бабло грести даже не хочет в хлев, но зато получить в соперники великий клуп всея Руси мечтают. очень характерная оценка величия и удар по самолюбию сектантов... ща панов напомнит французам о себе, а великий теннисист выдаст очередной наркоманский пост в твиттере.

13:55

AntiBarsa

Вот и объективный взгляд из Европы на Спартак.

13:51

ЗЗ+

Чему удивляться, если Спартак хоть и находится в 1 корзине, но по личному коэффициенту - на 3 месте с конца (из всех групп!) после Карабаха и Лейпцига :)

13:49