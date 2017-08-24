"Спартак" - в группе жизни для "ПСЖ". Версия французских СМИ

"Спартак" был назван предпочтительным соперником из первой корзины для "ПСЖ" в преддверии жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Группы жизни и смерти для "Монако" и парижан опубликованы в Твиттере ведущей французской газеты L'Equipe.
Помимо "Спартака" в желаемую группу для "ПСЖ" попали "Олимпиакос" и "Марибор".
Также издание составило и так называемую группу смерти для французских комад. Для "ПСЖ" это - "Реал", "Ливерпуль" и "Лейпциг", а для "Монако" - "Барселона", "Ливерпуль", "Лейпциг".
Напомним, жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени. "Спартак" "посеян" в первой корзине, ЦСКА – в четвертой.
Группы жизни и смерти для "Спартака" и ЦСКА
Nos tirages les plus cléments seraient– L'ÉQUIPE (@lequipe) 24 августа 2017 г.
Pour le PSG
🇷🇺Spartak Moscou
🇬🇷Olympiakos
🇸🇮Maribor
Pour Monaco
🇵🇹Porto
🇬🇷Olympiakos
🇸🇮Maribor pic.twitter.com/kl4NeqChxK
Nos tirages les plus compliqués seraient– L'ÉQUIPE (@lequipe) 24 августа 2017 г.
Pour le PSG
🇪🇸Real Madrid
🇬🇧Liverpool
🇩🇪Leipzig
Pour Monaco
🇪🇸FC Barcelone
🇬🇧Liverpool
🇩🇪Leipzig pic.twitter.com/8xcIVC39w8
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Лейпциг (футбол)
- Марибор
Revelator78
Весь рейтинг УЕФА в топку. Спартак вынесет и ПСЖ и Монако в группе!) Посмотрим результаты жребия.
13:59
Millwall82
Надеюсь ПСЖ попадет в сильную группу. Реал, Наполи/Ливерпуль/Тотенхем, Лейпциг и займут последнее место. И для таблицы кэфов плюс и щелчек по беспредельщикам арабам будет.
13:57
shpasic
Ливерпуль - это как раз группа жизни для ПСЖ и Монако. вынесут этих шабашников не глядя.
13:55
Разбанен досрочно
никто идтить бабло грести даже не хочет в хлев, но зато получить в соперники великий клуп всея Руси мечтают. очень характерная оценка величия и удар по самолюбию сектантов... ща панов напомнит французам о себе, а великий теннисист выдаст очередной наркоманский пост в твиттере.
13:55
AntiBarsa
Вот и объективный взгляд из Европы на Спартак.
13:51
ЗЗ+
Чему удивляться, если Спартак хоть и находится в 1 корзине, но по личному коэффициенту - на 3 месте с конца (из всех групп!) после Карабаха и Лейпцига :)
13:49