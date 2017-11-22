09:56 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" в 8-й раз в сезоне не удержал победу, ведя в счете

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"Спартак", сыграв вничью с "Марибором" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в 8-й раз в сезоне-2017/18 не смог удержать победу, ведя в счете. Накануне красно-белые открыли счет на 82-й минуте игры благодаря голу Зе Луиша, но на 90+2-й пропустили удар Ясмина Мешановича.

Как "Спартак" упускал победы в сезоне-2017/18

Турнир Соперник Промежуточный счет Итоговый счет
Чемпионат России "Динамо" (г) 2:0 2:2
Чемпионат России ЦСКА (г) 1:0 1:2
Чемпионат России "Локомотив" (д) 2:0 3:4
Лига чемпионов "Марибор" (г) 1:0 1:1
Чемпионат России "Тосно" (г) 2:0 2:2
Чемпионат России "Анжи" (д) 1:0 2:2
Чемпионат России "Ростов" (г) 2:1 2:2
Лига чемпионов "Марибор" (д) 1:0 1:1
:22

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Zlatcko

Это только начало! То ли еще будет. Это называется - недержание, как у 90-летних старичков.

10:06

Валерий Милан-Монако

Что тут скажешь((случайностью это точно не назовёшь(((Моментально идёт перестроение игры после забитого мяча(будто в ступор(в шоковое состояние входит команда((вместо того чтобы добить(приглашаем в свою штрафную для объятий((

10:05