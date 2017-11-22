"Спартак" в 8-й раз в сезоне не удержал победу, ведя в счете

"Спартак", сыграв вничью с "Марибором" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в 8-й раз в сезоне-2017/18 не смог удержать победу, ведя в счете. Накануне красно-белые открыли счет на 82-й минуте игры благодаря голу Зе Луиша, но на 90+2-й пропустили удар Ясмина Мешановича.
Как "Спартак" упускал победы в сезоне-2017/18
|Турнир
|Соперник
|Промежуточный счет
|Итоговый счет
|Чемпионат России
|"Динамо" (г)
|2:0
|2:2
|Чемпионат России
|ЦСКА (г)
|1:0
|1:2
|Чемпионат России
|"Локомотив" (д)
|2:0
|3:4
|Лига чемпионов
|"Марибор" (г)
|1:0
|1:1
|Чемпионат России
|"Тосно" (г)
|2:0
|2:2
|Чемпионат России
|"Анжи" (д)
|1:0
|2:2
|Чемпионат России
|"Ростов" (г)
|2:1
|2:2
|Лига чемпионов
|"Марибор" (д)
|1:0
|1:1
:22
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- Лига чемпионов
- Тосно
- Зе Луиш
Zlatcko
Это только начало! То ли еще будет. Это называется - недержание, как у 90-летних старичков.
10:06
Валерий Милан-Монако
Что тут скажешь((случайностью это точно не назовёшь(((Моментально идёт перестроение игры после забитого мяча(будто в ступор(в шоковое состояние входит команда((вместо того чтобы добить(приглашаем в свою штрафную для объятий((
10:05