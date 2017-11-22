"Спартак" в 8-й раз в сезоне не удержал победу, ведя в счете

"Спартак", сыграв вничью с "Марибором" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в 8-й раз в сезоне-2017/18 не смог удержать победу, ведя в счете. Накануне красно-белые открыли счет на 82-й минуте игры благодаря голу Зе Луиша, но на 90+2-й пропустили удар Ясмина Мешановича.

Как "Спартак" упускал победы в сезоне-2017/18

Турнир Соперник Промежуточный счет Итоговый счет Чемпионат России "Динамо" (г) 2:0 2:2 Чемпионат России ЦСКА (г) 1:0 1:2 Чемпионат России "Локомотив" (д) 2:0 3:4 Лига чемпионов "Марибор" (г) 1:0 1:1 Чемпионат России "Тосно" (г) 2:0 2:2 Чемпионат России "Анжи" (д) 1:0 2:2 Чемпионат России "Ростов" (г) 2:1 2:2 Лига чемпионов "Марибор" (д) 1:0 1:1

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