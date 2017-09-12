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11:13 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" тренируется с Таски, но без Зе Луиша и Ананидзе


В данные минуты "Спартак" проводит открытую тренировку на базе в Тарасовке перед матчем Лиги чемпионов против "Марибора". В занятии на поле принимает участие Сердар Таски, пропустивший последнюю игру с "Рубином" из-за травмы.

Нападающий Зе Луиш и полузащитник Джано в общей группе отсутствуют. Форвард работает в тренажерном зале, а грузинский хавбек на соседнем поле бегает по кругу по индивидуальной программе.

В Марибор команда вылетит после обеда. Напомним, что матч состоится завтра, 13 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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