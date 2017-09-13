"Спартак" сыграл вничью с "Марибором"

"Спартак" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Марибором" (1:1). Счет на 59-й минуте встречи забил Александр Самедов, который в первом тайме вышел на замену вместо получившего повреждение Дениса Глушакова. В концовке игры у хозяев отличился Дамьян Бохар.

Отметим, что в первом тайме матч был прерван на несколько минут – с фанатской трибуны красно-белых на поле был брошен файер, который приземлился в центральном круге недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.

Во 2-м туре 26 сентября "Спартак" примет "Ливерпуль", а "Марибор" в гостях сыграет против "Севильи".

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа Е

"Марибор" (Словения) – "СПАРТАК" (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: Самедов, 59 (0:1). Бохар, 85 (1:1).

"Марибор": Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Байде (Крамарич, 69), Каба, Врховец (Пихлер, 79), Ахмеди (Мешанович, 69), Бохар, Маркос Таварес.

"Спартак": Ребров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Ещенко, Фернанду, Глушаков (Самедов, 29), Пашалич, Комбаров (Мельгарехо, 90), Промес (Попов, 86), Луиз Адриану.

Предупреждение: Джикия, 36.

Судьи: АЙТЕКИН, Борш, Бранд, Клефе, Фриц (все Германия).

13 сентября. Марибор. Стадион "Людски врт".

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"