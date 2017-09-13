"Спартак" сыграл вничью с "Марибором"

"Спартак" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Марибором" (1:1). Счет на 59-й минуте встречи забил Александр Самедов, который в первом тайме вышел на замену вместо получившего повреждение Дениса Глушакова. В концовке игры у хозяев отличился Дамьян Бохар.
Отметим, что в первом тайме матч был прерван на несколько минут – с фанатской трибуны красно-белых на поле был брошен файер, который приземлился в центральном круге недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.
Во 2-м туре 26 сентября "Спартак" примет "Ливерпуль", а "Марибор" в гостях сыграет против "Севильи".
Лига чемпионов
Групповой турнир
1-й тур
Группа Е
"Марибор" (Словения) – "СПАРТАК" (Россия) – 1:1 (0:0)
Голы: Самедов, 59 (0:1). Бохар, 85 (1:1).
"Марибор": Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Байде (Крамарич, 69), Каба, Врховец (Пихлер, 79), Ахмеди (Мешанович, 69), Бохар, Маркос Таварес.
"Спартак": Ребров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Ещенко, Фернанду, Глушаков (Самедов, 29), Пашалич, Комбаров (Мельгарехо, 90), Промес (Попов, 86), Луиз Адриану.
Предупреждение: Джикия, 36.
Судьи: АЙТЕКИН, Борш, Бранд, Клефе, Фриц (все Германия).
13 сентября. Марибор. Стадион "Людски врт".
Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #ЛигаЧемпионов. Группа E. 1-й тур. #МариборСпартак 0:1 59' Александр Самедов pic.twitter.com/e3hsmyElTY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
Коновал и бомжедав
Каррера, наверное не ТОП, согласен, но в этом составе под ЛЧ годны 3-4 игрока, остальные- шлак. Тут и Моуриньо с Гвардьолой не помогут...
23:50
Dennis-Ber
нужно брать на заметку любой опыт!.. например - Спартак вполне может забить "вынужденной заменой". Пару-тройку таких замен (за счёт симуляции травмы, например) - и два-три мяча вполне будут забиты.
23:50
TRISP
Ганс Майер С севильей им с такой игрой как в последние 15 минут ловить нехуй. кони вчера получше смотрелись чем свиньи сегодня 23:48___________________________________________ может мы разные матчи смотрели...
23:50
AlexCS4
Aleks1962 == AlexCS4 Так не долго и захлебнуться в дерьмеце-то. ============ Какое "дерьмецо"? Я написал, что это достойный результат. Ничья на поле основного конкурента. Ты не согласен? Даже не просто достойный, а отличный! Я же не хрюша, я не верю, что СМ сбережет хотя бы раз очко с англами и испанцами. Так что, молодцы. Есть шанс на ЛЕ.
23:49
Фуля
Полуочко потянуло Россию вниз как обычно. Это хорошо, что Порто проиграл и Монако не выиграл.
23:49
ALEXGOT
Реально интересно – с кем там играют словенцы? Арсенал из Тулы
23:49
Новоуепинни
Спартачи! Не по-пацански сразу оплевывать наш любимый клуб! Это всего лишь временные трудности! Давайте поддержим команду и сплотимся вокруг нее! Мы же не ЦСКА какой-нибудь, мы свои полочка честно заработали, нам пенали не дают,а мы и не просим!
23:49
вояка
К сожалению предполагалось что-то подобное ..... не готов наш чемпион; прежде всего в части организации игры ...милион запоротых моментов .... правый фланг практически пустой, да и в концовке просто встали. Но болельщики!!! .... они как и всегда - ждут и надеятся.
23:48
Жорик Вартанов
непонял даже не буду говорить, что я думаю об этой игре. а то фанаты спартака назовут меня гомофобом, и они будут правы. ну так а как еще к ним относиться?!_____________ я тебе как фанат Спартака скажу, игроки Спартака вместе с тренером пидарасы, Марибор красавцы
23:48
diskmen
Ну что ЧМОКА не поздравил нашу баскетбольную сборную , получил ответочку.Каррера совсем не понимает когда ему стоит укрепить защиту.Явно было видно в конце у Спартака были проблемы в обороне.Надо было снимать нападающего ,а он всё медлил.Обидно, хоть я и не болею за Спартак.
23:48
Александр 7
Смотрел матч на Матч-ТВ...Комментатор с таким восторгом и вдохновением комментировал, как будто "Спартак" с "Барсой" или "Баварией" рубится и выгрызает очко...Главное мозги туманить болельщикам, правильно...А на деле, сколько клуб из Словении стоит и сколько эти ребята получают по сравнению со "Спартаком" ??? "Спартак" позорно и стыдно сегодня играл и Каррера спектакли устраивал, типа руководит игрой, как в прошлом халявном сезоне...Игры нет, как и не было...
23:48
П_о_в_а_р
Грустно.
23:48
Tribunal Z
Марибор клуб уровня Оренбурга нашего, как он в Лигу Чемпионов в групповой этап попал не понимаю. Ну а Спартак опозорил сам себя, с таким колхозом так сыграть, да ещё в конце пропустить. Стыдоба!
23:47
lsv1612
Я в ахуе.Вчерашнее гумно с одним моментом за матч расхваливают,как лучшая игра Цска ,а сегодня конечно с недостатками игра,но и комбинации временами были,моментов куча,били только в никуда,дали и сопернику играть и это у наших болел днище.Кажется в России понятия о футболе искаверканы и вывернуты наоборот.Потому и сборная такая и первый вратарь такой.
23:47
Вопреки
Еще одно убожество, как и вчерашнее (ЦСКА), показало, что кабинетные чемпионы НИЧЕГО из себя не представляют без помощи арбитров... Одного вчера просто вытащил свистун, а сегодняшнего просто объективно судил. И с кем, бог мой, облажались - с командой в 100 раз дешевле чем лукойловские халявщики. Вспомните как Бердыев с "Рубином" выносил этих хлопцев-словян в гостях в одни ворота.. 5-2 !!! Позорники ! Но ведь тащат решалы футбольные таких убогих на пьедестал в РФПЛ... значит кому-то это выгодно !
23:47
kost80
ещенко давно надо гнать из спартока беспонтово бегает зоны не перекрывает такое ощущение что они с коррерой полупокеры раз он его не меняет
23:46
Жорик Вартанов
и ведь в Спартаке ни один тренер, хоть кто нибудь должен же заметить что Ещенка не игрок
23:46
Valmont0710
Скажу крамолу по мнению многих. Каррера тренер средний. И чтобы двигаться дальше , нужно сказать массимо спасибо и отпустить в Сассуолло или Спал и в другую итальянскую .опу. Это не уровень. Даже с таким составом Мариборы надо рвать. Замена Квинси на Мельгарехо вообще театр абсурда
23:46
непонял
даже не буду говорить, что я думаю об этой игре. а то фанаты спартака назовут меня гомофобом, и они будут правы. ну так а как еще к ним относиться?!
23:46
artur1982
Карера опять спит сколько можно. Делай б.. замены. Ну когда уже дойдёт
23:46
alexander507
Уф отскочили, рекорд 2002/03 устоял
23:46
Seraffim
Почему то я не удивлен. Только Спартак может транжирить моменты, не попадая в створ с десяти, пяти, трех метров, что бы в концовке упустить победу.Чем игроки занимаются на тренировках? Зачем, когда идет игра в атаки, прижиматься к своим воротам, до самой вратарской? И ведь это не в первый раз. Вот тебе и готовы на сто процентов, стыдно!
23:46
Aleks1962
Alexthegreat31С головой дружишь? Или ,по ходу,обкурился
23:46
der sad
Виноваты два типа в таком позорном результате: Ещенко - как игрок и Карерра сегодня он как тренер заслужил единицу с минусом, видя как играет Ещенко вообще ничего не предпринял
23:46
Tribunal Z
Идиоты, в ворота не попасть, колхозники одним словом, выше ворот на 5 метров, куда бьёте по звёздам что ли?
23:45
Drek
Командной игры как не было, так ее и нет. Зато безумно отпиаренный тренер.Промеса прикрыли и все.Хорошо хоть очко заработали и на том спасибо, могло быть и хуже.А завтра посмотрим каков будет разбор.По логике игру Спартака должны вообще уничтожить местные журналисты.Как же въедливо они разобрали матч ЦСКА.Посмотрим.
23:45
Валерий Милан-Монако
Ужасно((( Стыдно за такую игру(( А Реброву пора бы научиться играть ногами((( Всю жизнь в футболе(а выносить умело мяч не умеет(((
23:45
Помпей
Что же с ними в выходные тосно сделает,они же уставшиееее)))))Тень АЕКа всё преследует ромбозадых да и багаж кареркин спёрли)
23:45
человек за футбол
это было неинтересно. Будет гораздо интереснее смотреть матчи великой команды Спартак с Ливерпулем и Севильей....а вообще откровенно говоря несправедлива жизнь футбольная. Ну почему великой команде не попались те же клубы что и Ростову в прошлой лиге. Вот было бы шоу посмотреть матч Атлетико - Спартак или Спартак - Бавария. Интересно великий клуб точно смог бы победить Баварию хотя бы и на своем поле......
23:45
Бен Ричардс
Позорище! Не обыграть такой абсолютно нулёвый, убогий "Марибор". Огромный привет лично Л.Федуну за то, что его люди сохранили для Лиги чемпионов в составе Ещенко, которого и в нашем чемпионате только ленивый не обыгрывает и который запорол все, что только было можно. С интересом жду игру с "Ливерпулем": там будет на что посмотреть на правом фланге обороны "Спартака".
23:45