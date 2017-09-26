"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Ливерпуль" - 1:1. Красно-белые сыграли вничью с "красными". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Спартак" на своем поле в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1). В первом тайме на гол Фернанду со штрафного ответил Филиппе Коутинью.

Во втором тайме травму после столкновения с Мохамедом Салахом получил вратарь красно-белых Артем Ребров, который не смог продолжить игру. Вместо Реброва на поле вышел 23-летний Александр Селихов. Кроме того, в концовке встречи замену попросили Ивелин Попов и Александр Самедов.

Это был первый домашний матч красно-белых на "Открытие Арене" в Лиге чемпионов.

Добавим, что в начале встречи болельщики "Спартака" зажгли дымовую шашку, а на фанатской трибуне за памятником братьям Старостиным появился баннер "УЕФА - мафия".

В 3-м туре 17 октября "Спартак" примет "Севилью", а "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Марибором".

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа Е

"СПАРТАК" (Москва) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:1 (1:1)

Голы: Фернанду, 23 (1:0). Филиппе Коутинью, 31 (1:1).

"Спартак": Ребров (Селихов, 68), Ещенко, Таски, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов (Педро Роша, 90+3), Фернанду, Пашалич, Попов (Мельгарехо, 84), Луиз Адриану.

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, Ловрен, Матип, Альберто Морено, Эмре Джан (Вайналдум, 73), Хендерсон, Филиппе Коутинью, Салах, Роберту Фирмину, Мане (Старридж, 70).

Предупреждения: Эмре Джан, 7. Боккетти, 46. Роберту Фирмину, 75.

Судьи: ТЮРПЕН, Гренгор, Дано, Бюке, Ренвий (все Франция).

26 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"