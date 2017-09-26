"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем"

"Спартак" на своем поле в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1). В первом тайме на гол Фернанду со штрафного ответил Филиппе Коутинью.
Во втором тайме травму после столкновения с Мохамедом Салахом получил вратарь красно-белых Артем Ребров, который не смог продолжить игру. Вместо Реброва на поле вышел 23-летний Александр Селихов. Кроме того, в концовке встречи замену попросили Ивелин Попов и Александр Самедов.
Это был первый домашний матч красно-белых на "Открытие Арене" в Лиге чемпионов.
Добавим, что в начале встречи болельщики "Спартака" зажгли дымовую шашку, а на фанатской трибуне за памятником братьям Старостиным появился баннер "УЕФА - мафия".
В 3-м туре 17 октября "Спартак" примет "Севилью", а "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Марибором".
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа Е
"СПАРТАК" (Москва) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:1 (1:1)
Голы: Фернанду, 23 (1:0). Филиппе Коутинью, 31 (1:1).
"Спартак": Ребров (Селихов, 68), Ещенко, Таски, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов (Педро Роша, 90+3), Фернанду, Пашалич, Попов (Мельгарехо, 84), Луиз Адриану.
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, Ловрен, Матип, Альберто Морено, Эмре Джан (Вайналдум, 73), Хендерсон, Филиппе Коутинью, Салах, Роберту Фирмину, Мане (Старридж, 70).
Предупреждения: Эмре Джан, 7. Боккетти, 46. Роберту Фирмину, 75.
Судьи: ТЮРПЕН, Гренгор, Дано, Бюке, Ренвий (все Франция).
26 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 2-й тур. #СпартакЛиверпуль #SpartakLFC 1:0 23' Фернандо pic.twitter.com/4AphYC0DVR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽Л! @LFC#ЛигаЧемпионов. Группа E. 2-й тур. #СпартакЛиверпуль 1:1 31' Филиппе Коутиньо pic.twitter.com/0vQ55FzZir– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
- Александр Самедов
- Артем Ребров
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Севилья
- Филиппе Коутинью
- Марибор
- Ивелин Попов
- Мохамед Салах
- Александр Селихов
- Фернанду Лукас Мартинс
fell62
Не сыграли , а вылежали , это будет покруче автобуса Бердыева.
23:54
Pretender
Что это было? Кто скажет, что делали эти 10мужиков за такие бабки на поле? А, так вот это футбол? Вот это футбол? И такие бабки? Мдеее. А я думал футбол это когда играют
23:54
serzheo
Московиые как обычно, не умеют играть.
23:54
tarkys
Молодцы, уважаем!!! Подвыкосил лыжник команду...
23:54
asc0002
Роман72 бакланы как расстроились то, сержео не плачь ----- Расстраивались тут свиньи после Утрехта, а я, например, в еврокубках всегда за наши команды переживаю. Даже если это "Спартак". Результат отличный, очко в копилку добыли, 3 место в этой группе будет вполне рабочий результат. Если пропустите Марибор - тогда уж будет позорище.
23:54
p99t
овсянкин - чердак здесь не причем, просто факт
23:54
SIZ170
поздравляю поросят от души..... МОЛОДЦЫ!!!! ..... ФОРТУНА любит сильных.... сделали что смогли, ну на большее просто нет возможностей....
23:54
Новоуепинни
SpaMan Новоуепинни Ливер - самая лоховская команда с таким физруком. На ровном месте очки теряет со всякими днарями, что в чемпе, что тут. Физрук - лох, во 2 тайме осторожничал и на ничью играл. Тупарь. Но так-то норм, в ЛЧ все в гостях на ничейки ращитывают. Дома надо трусливых свинок прибить - и усе круто 23:48 --- Не духарись, завтра МЮ. Как бы не пришлось сопли размазывать от расстройства. 23:50 ------------------------- У коней тож ничья завтра будет. Но не потому что как вы свинки чудом отскочат, а потому что тренер МЮ по большой просьбе своего бывшего шефа подарит коням очечко и не станет обижать. Это ж открытая книга
23:54
SSergey
Молодцы!!! Отличный результат, сражались как гладиаторы, а злопыхатели, что предсказывали разгром Спартака и сейчас бесятся от бессилия идите на ... Плохо, что пропустили, могли бы и выиграть, ну да ладно, ничья с Ливером, тоже не плохо.
23:54
SpaMan
crazysun78 Новоуепинни, сосни, баклан 23:50 --- Это конь
23:54
fullerist
alexansf, вот ты написал 4 строчки, сделал в них как минимум 7 ошибок (что сразу в глаза бросилось). И ты еще предъявляешь кому-то претензии, что они что-то не умеют?! Да ты даже грамотно писать не умеешь. Думаю, что и вообще ничего. Хочешь что-то исправить, начни с себя
23:53
Владо
Благодаря только своим вратарям записной середняк российского футбола круто отскочил.
23:53
Долго наблюдал за идиотами на эт
Очень неплохо дублем отыграли, на выезде конечно накидают, но в борьбе за 3-е место это очко пригодится точно.
23:52
old grumbler
smit541 Напоминаю немытым бомжам и остальным неадекватным, вы посмотрите каким составом играл Спартак и уткнитесь в свою газовую маску) Единственный клуб, котрый хоть как-то может понять, какая жопа твориться с травмами-это Кони. Хотя даже у коней не было такого количества травм. Спартак практически играл полурезервным составом, ало)................... уже рыдаем над потерями Спартака!!!! А игроков покупать не пробовали или не знали что у футболистов бывают травмы...
23:52
SpaMan
serzheo Убожество московитое в теме. Такой Ливер и Рубин обыграл бы. Но в Московии - как обычно... 23:51 --- Чую воняет, бомжи набежали
23:52
TRISP
Артем обещал боится, слово сдержал. Бился ценой травмы. Саша Селихов продолжил битву. Да и в целом парни молодцы, в сложной ситуации выстояли. Ждём возвращение травмированных!
23:52
redgy
За результат молодцы, но вот что сделали с командой за лето...
23:52
Markonie
Почему это "отскочили"? Выстояли!!! Когда ЦЕЛЫЙ первый состав в лазарете, ничья против Ливера положительный результат. Физика просто ужасная. Игроки настолько умотаны, что вообще уже не соображают. Сплошные отскоки, обрезы, мысли в атаке никакой (кроме ОДНОЙ на 26 минуте). На зубах, в общем... Еще и Реброва потеряли, кошмарный сон продолжается.
23:52
unfan
Видимо сказалась игра с лестером, потому что ливер ничего не показал почти. А спартак если бы в таком графике играл с середины августа, то уже бы дублем играли, одни травмы... Дальше больше. Севилья выйдет из группы 100% и с такой игрой соперников по группе скорее всего с первого места.
23:52
p99t
Брака море. Роша свежий должен вперёд тащить, не зачет и ему
23:52
pronin1923
удивили... вспомнилось мю-цска 0-0....
23:52
Fritz1983
ливер отскочил, епти!))))
23:51
Жорик Вартанов
человек за футбол как ростов играл в прошлом сезоне так все болелы спартака орали что это автобус....интересно а как можно назвать то во что играл спартак все 90 минут сегодня?______________ РАЗНИЦА В ТОМ ЧТО РОСТОВ ИГРАЛ ТАК ВЕСЬ СЕЗОН А СПАРТАК 1 МАТЧ, У РОСТОВА НЕ БЫЛО СТОЛЬКО ТРАВМ, А У СПАРТАКА ПОЛСОСТАВА НЕТ, БАКЛАНИЩЕЕЕЕ)
23:51
serzheo
Убожество московитое в теме. Такой Ливер и Рубин обыграл бы. Но в Московии - как обычно...
23:51
Footzavr
old grumbler Стадо кажется варнякало штук 5 будет...
23:51
old grumbler
Mark Krass Результат нормальный. Игра говно, но это уровень нашего чемпионата. ...... не чемпионата а чемпиона!!!
23:51
Геркулес Овсянкин
Селихову огромное спасибо, что не подвел в критический момент, по сути суперсейвом после удара Салаха именно Селихов сделал ничью
23:51
Новоуепинни
И эта - в гостях Ливер всегда почти дно. У свинок седня очень плохой резалт, надо было на победку тухло наковырять
23:51
.KiddoK.
Ничья конечно приемлемый результат,но у Спартака минус трое опять... (Ребров, Попов,Самедов) кто играть дальше будет?!
23:51
crazysun78
Новоуепинни, сосни, баклан
23:50