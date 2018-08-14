"Спартак" сыграет с ПАОК в красной форме

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию формы, в котором команды выступят в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Полевые игроки московской команды выступят в красной форме, голкипер - в желтой.

Футболисты ПАОК выйдут на поле в черно-белых цветах, вратарь - в зеленых.



Матч пройдёт в Москве на стадионе "Открытие Арена" и начнётся в 20:30 (мск).

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)