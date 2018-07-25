"Спартак" проведет гостевой матч Лиги чемпионов 8 августа

"Спартак" в Твиттере сообщил, что гостевой матч команды в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов состоится 8 августа. Соперником красно-белых будет победитель пары "Базель" – ПАОК, первая встреча между которыми завершилась со счетом 2:1 в пользу греческой команды. Ответная игра 2-го отборочного раунда состоится 1 августа.

Отметим, что ответный матч 3-го раунда главного еврокубкового турнира "Спартак" проведет дома. Встреча состоится 14 августа.