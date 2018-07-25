"Спартак" проведет гостевой матч Лиги чемпионов 8 августа

"Спартак" в Твиттере сообщил, что гостевой матч команды в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов состоится 8 августа. Соперником красно-белых будет победитель пары "Базель" – ПАОК, первая встреча между которыми завершилась со счетом 2:1 в пользу греческой команды. Ответная игра 2-го отборочного раунда состоится 1 августа.
Отметим, что ответный матч 3-го раунда главного еврокубкового турнира "Спартак" проведет дома. Встреча состоится 14 августа.
⚡️ Первый гостевой матч в ЛЧ #Спартак проведет 8 августа– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 июля 2018 г.
📍 Подробнее 👉🏻 https://t.co/QHs5L3z1b5#Spartak pic.twitter.com/0CB4NN7jTJ