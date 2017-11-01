"Спартак" просит болельщиков не покупать билеты на матч с "Севильей"

"Спартак" выступил с обращением к своим болельщикам, находящимся в данный момент в Испании. Фанатов красно-белых попросили не покупать билеты на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".

Игра состоится 1 ноября, и на нее не могут попасть поклонники столичной команды. УЕФА закрыл гостевую трибун из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. На сайте "Спартака" размещено следующее обращение:

Уважаемые болельщики! 1 ноября на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Севилья" – "Спартак". Накануне игры состоялось совещание по безопасности с участием офицера по безопасности УЕФА, представителей "Севильи" и "Спартака". В ходе него была предоставлена чрезвычайно важная информация для наших болельщиков. А именно, в день матча билеты в кассах продаваться не будут. Ранее билеты на эту встречу продавались испанским клубом только держателям абонементов. Все билеты именные. Проход на стадион будет осуществляться при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Это будет сделано для того, чтобы сверить персональные данные болельщика с фамилией, указанной на билете. Просим вас воздержаться от покупки билетов с рук.

Болельщикам, находящимся как на стадионе, так и за его пределами, убедительная просьба-соблюдать правила поведения зрителей во время спортивного соревнования согласно регламента УЕФА, и, в частности, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. Нарушение регламента в предстоящей встрече может обернуться для "Спартака" гораздо более серьезными санкциями.