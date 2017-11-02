"Спартак" проиграл "Севилье" и опустился на третье место

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" на выезде уступил "Севилье" – 1:2. У хозяев по голу забили Клеман Лангле и Эвер Банега. У красно-белых отличился Зе Луиш, для которого этот мяч стал первым с 8 августа. При этом нападающий из-за травмы не выходил на поле с 12 августа.
После этого поражения российский клуб опустился на третье место в группе Е, пропустив севильцев вперед - 5 очков против 7. Лидирует "Ливерпуль" (8 очков), разгромивший в параллельной встрече "Марибор" (1 очко) - 3:0, с которым "Спартак" сыграет в пятом туре 21 ноября.
Лига чемпионов
Групповой турнир
Группа Е
4-й тур
"Севилья" (Испания) – "СПАРТАК" (Россия) – 2:1 (1:0)
Голы: Лангле, 30 (1:0). Банега, 59 (2:0). Зе Луиш, 78 (2:1).
"Севилья": Рико, Меркадо (Коршья, 83), Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия (Хесус Навас, 75), Н`Зонзи, Писарро, Банега (Крун-Дели, 77), Нолито, Бен Йеддер.
"Спартак": Селихов, Ещенко (Петкович, 80), Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Пашалич (Попов, 57), Глушаков, Мельгарехо (Зе Луиш, 72), Луиз Адриану.
Предупреждения: Глушаков, 32. Таски, 61. Джикия, 86. Бен Йеддер, 90+1.
Судьи: ДИАШ. Соареш, Тавареш, Мартинш, Пиньейру (все Португалия).
1 ноября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан". 38002 зрителя.
Трансляция матча "Севилья" - "Спартак" //
Турнирные таблицы и календарь матчей Лиги чемпионов
"Севилья" забила "Спартаку" на 30-й минуте #СевильяСпартак pic.twitter.com/TALhPg9rVq– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 1 ноября 2017 г.
Селихов ничего не смог поделать. Шикарный удар Банеги #СевильяСпартак - 2:0 pic.twitter.com/KX7Z8SCgB7– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 1 ноября 2017 г.
⚽ Зе Луиш отыгрывает один мяч! 🔥 Горячая будет концовка #СевильяСпартак - 2:1 pic.twitter.com/ql4grGuFwJ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 1 ноября 2017 г.
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
genuvarov
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00:56
old grumbler
lavrentev01 Пару тыс болел на трибунах + Зе Луиш со старта - была бы другая игра.................. а кто виноват что болел не пустили???????? Когда хренью страдали на трибунах думали что как в России пожурят и простят??????? УЕФА по барабану какой то клуб из России и сколько раз он чемпионом был этой самой России...
00:55
Don
Thomas_Boy_, интересно, что делал тогда твой ЦСКА в Москве с Базелем у себя дома?) За всю игру то хоть нанёс один удар в створ? А да, не ищи энциклопед, 0 ударов в створ) А здесь соотношение ударов за весь матч 12(4) - 10 (3). Ну проиграли с кем не бывает) Кстати как там Олимпиец и сборная Венгрии поживают?)))
00:55
П_о_в_а_р
Севилья один раз перешла центр поля...
00:55
Вопреки
Ну вот теперь справедливо... Испанцы легко, на классе, даже пижоня в конце, являясь глухим середняком Примеры, унизили кабинетного чемпиона российского. И это еще защитали гол Луиша, после того, как Глушак сыграл рукой, которого еще в первом тайме нужно было удалять, вместе с Ещенко, устроившим бодания с соперником. В первом матче "Севилья" сама отдала игру, бросившись шашкой наголо, а ныне сыграла спокойно и уверенно, как и в первом матче, могла забить штук 5. Ну и Будогосскому с Мутко полезно смотреть, как арбитры зарубежные пресекают на себя наезды... а что творится у нас в матчах с участием ЦСКА, Спартака и Зенита, надеюсь все видят, кроме членов РФСовских. Узнаю, до боли, знакомый ССЫКЛИВЫЙ "Спартак", симулирующий, выпрашивающий карточки и штрафные, в надежде на арбитров, как привыкли в России добывать очки на большую халяву. Проигрывают, но все-равно играют вторым номером с соотношением времени владения мячом 70 на 30 в пользу "Севильи" в первом тайме !!!. И при этом арбитр не ставит пеналь за игру рукой в штрафной спартаковского лесоруба, а потом опять прощает Андриано, за умышленный удар соперника по ногам.. Видя подобный беспредел, уже создается впечатление, что уже и в еврокубках "наши" нашли лазейку для работы с судьями... Вспомните как ЦСКА обыгрывал "Бенфику" с помощью свистуна в черном... Но все об этом молчали а комментаторы и горе-эксперты хлопали в ладоши, с возгласами "великолепно и по-праву"... По-этому, сегодня я смотрю этот позор с выключенным звуком, чтобы не слышать "молодцы, ничего страшного, не все еще потеряно.." Как бы не закончился этот матч, но восхвалять костоломов, привыкших к безнаказанности в "чемпионате имени МУТКО" (В.Боаш), по крайней мере, СТЫДНО !!!
00:55
Chibisov
У коней 6 очков,а у хрюш 5,а ведь как хрюкали сектанты,а шансы то у коняшек выше как ни крути)
00:55
Thomas_Boy_
П_о_в_а_р __________ Макаронник не нравится?
00:54
Бу-га-га!
ViktorNM____ Ясен пень. Кони ни одного очка и с АЕКом и Сент-Галленом не набрали бы.
00:54
Thomas_Boy_
Так-то Смока опять прав. Два гола сами прилетели, без ударов по воротам. Нанотехнологии, не иначе.
00:54
П_о_в_а_р
Я даже скорее рад (с)
00:53
Бней Иегуда
Севилью с победой!) Испанский футбол по определению должен быть выше дворового российского.))
00:53
Бней Иегуда
Севилья по воротам Спартака тоже ни разу не ударила.)) 2 гола - это недоработка Комбарова и Селихова.)
00:52
old grumbler
disss Всё идет хорошо! В ЛЧ в плофе ловить нечего: ни Спартаку, ни ЦСКА. А вот в ЛЕ- можно побороться!....................там деньги не те что бы бороться... поэтому ни ЦСКА ни Спартак не горят желанием играть в лиге Европы...
00:51
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\\
00:51
Chibisov
Jean4 А что изменилось то?Один матч дёрнули севилью где влетело то что не должно было влететь и вратарь поймал кураж,а остальные матчи это ничья с никаким марибором,отскок от ливерпуля и катание ваты сегодня 80 минут явно есть чем гордиться)))Кстати и севилья сейчас никакая и ливер тоже в полной жопе,а про марибор я молчу его тосно и амкар бы обыграл.
00:51
NF
После этого матча, конечно, излияния Комбарова читать забавно, а так очевидно, что у "Спартака" нет запаса прочности, одни эмоции. К игре и проблемам ЦСКА уже все привыкли, а вот "Спартак" продолжает "удивлять" на ровном месте всегда. Так вопрос в ЛЧ не решают. Если уж на то пошло, мариборов в группе у армейцев нет, а Промес, похоже, после "Севильи" возгордился. Ну и куда такого, в Европу, что ли?..
00:51
igogohruhru
Похоже все наши команды соберутся с ЛЕ. И будут играть Зенит против Локо, а Спартак против ЦСКА. Вот класс!
00:51
lavrentev01
Пару тыс болел на трибунах + Зе Луиш со старта - была бы другая игра
00:50
Thomas_Boy_
Видимо, все-таки не сумели настроиться после 5:1. Играли плохо, если не считать последние минут 10.
00:50
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Это вам дятлы кое-что продолбили!
00:50
bolt37ru
Для всех, кто пишет, что плохой матч у Спартака, доведу, что Севилья на 6-ом месте в рейтинге УЕФА...
00:50
Thomas_Boy_
Смока прав. Очень достойно. Полтора тайма даже по испанским воротам не были.
00:49
ViktorNM
Фернандо тянул очень большой объём , отсюда и ошибки. Сравнивать Базель с Севильей, примерно как вторую лигу со Спартаком... Уверен, что в нашей группе ЦСКА остался бы 4
00:49
rusfed 2.0
Хамон из свинины не вышел
00:49
Фуля
Пока вы тут обсуждаете какую-то лигу чемпионов, космонавт опустился на 20 место по потерянным и стал намекать на отставку, о чем я (только я ОДИН во всем мире) говорил при его назначении.-------- Фуля, народный эксперт.
00:49
SpaMan
Гаттузо Крут!!!!!!#! Все молодцы. Осталось обосрамиться с Марибором и никуда не попасть. А так неплохо. Верю в команду......у-ха-ха. 00:46 --- Тебе бакланы крышу проклевали?))
00:48
= Даль =
последние 10 минут, это то, что мы ждем от Спартака все 90.
00:48
trv71
Вновь только после момента "Димооооон!!" включились.
00:48
disss
Всё идет хорошо! В ЛЧ в плофе ловить нечего: ни Спартаку, ни ЦСКА. А вот в ЛЕ- можно побороться!
00:48
Алкимо. 45 лет за Спартак!
Комбаров тоже, мягко говоря, не топ. Да всё очко час сжимали, не понятно зачем
00:48