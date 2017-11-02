00:37 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" проиграл "Севилье" и опустился на третье место

Среда. Севилья. "Севилья" - "Спартак" - 2:1. Испанцы взяли реванш за рагром в Москве. Фото REUTERS
Среда. Севилья. "Севилья" - "Спартак" - 2:1. Испанцы взяли реванш за рагром в Москве. Фото REUTERS
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В матче группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" на выезде уступил "Севилье" – 1:2. У хозяев по голу забили Клеман Лангле и Эвер Банега. У красно-белых отличился Зе Луиш, для которого этот мяч стал первым с 8 августа. При этом нападающий из-за травмы не выходил на поле с 12 августа.

После этого поражения российский клуб опустился на третье место в группе Е, пропустив севильцев вперед - 5 очков против 7. Лидирует "Ливерпуль" (8 очков), разгромивший в параллельной встрече "Марибор" (1 очко) - 3:0, с которым "Спартак" сыграет в пятом туре 21 ноября.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа Е

4-й тур

"Севилья" (Испания) – "СПАРТАК" (Россия) – 2:1 (1:0)

Голы: Лангле, 30 (1:0). Банега, 59 (2:0). Зе Луиш, 78 (2:1).

"Севилья": Рико, Меркадо (Коршья, 83), Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия (Хесус Навас, 75), Н`Зонзи, Писарро, Банега (Крун-Дели, 77), Нолито, Бен Йеддер.

"Спартак": Селихов, Ещенко (Петкович, 80), Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Пашалич (Попов, 57), Глушаков, Мельгарехо (Зе Луиш, 72), Луиз Адриану.

Предупреждения: Глушаков, 32. Таски, 61. Джикия, 86. Бен Йеддер, 90+1.

Судьи: ДИАШ. Соареш, Тавареш, Мартинш, Пиньейру (все Португалия).

1 ноября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан". 38002 зрителя.

Трансляция матча "Севилья" - "Спартак" //
Турнирные таблицы и календарь матчей Лиги чемпионов

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http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (83)
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genuvarov

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00:56

old grumbler

lavrentev01 Пару тыс болел на трибунах + Зе Луиш со старта - была бы другая игра.................. а кто виноват что болел не пустили???????? Когда хренью страдали на трибунах думали что как в России пожурят и простят??????? УЕФА по барабану какой то клуб из России и сколько раз он чемпионом был этой самой России...

00:55

Don

Thomas_Boy_, интересно, что делал тогда твой ЦСКА в Москве с Базелем у себя дома?) За всю игру то хоть нанёс один удар в створ? А да, не ищи энциклопед, 0 ударов в створ) А здесь соотношение ударов за весь матч 12(4) - 10 (3). Ну проиграли с кем не бывает) Кстати как там Олимпиец и сборная Венгрии поживают?)))

00:55

П_о_в_а_р

Севилья один раз перешла центр поля...

00:55

Вопреки

Ну вот теперь справедливо... Испанцы легко, на классе, даже пижоня в конце, являясь глухим середняком Примеры, унизили кабинетного чемпиона российского. И это еще защитали гол Луиша, после того, как Глушак сыграл рукой, которого еще в первом тайме нужно было удалять, вместе с Ещенко, устроившим бодания с соперником. В первом матче "Севилья" сама отдала игру, бросившись шашкой наголо, а ныне сыграла спокойно и уверенно, как и в первом матче, могла забить штук 5. Ну и Будогосскому с Мутко полезно смотреть, как арбитры зарубежные пресекают на себя наезды... а что творится у нас в матчах с участием ЦСКА, Спартака и Зенита, надеюсь все видят, кроме членов РФСовских. Узнаю, до боли, знакомый ССЫКЛИВЫЙ "Спартак", симулирующий, выпрашивающий карточки и штрафные, в надежде на арбитров, как привыкли в России добывать очки на большую халяву. Проигрывают, но все-равно играют вторым номером с соотношением времени владения мячом 70 на 30 в пользу "Севильи" в первом тайме !!!. И при этом арбитр не ставит пеналь за игру рукой в штрафной спартаковского лесоруба, а потом опять прощает Андриано, за умышленный удар соперника по ногам.. Видя подобный беспредел, уже создается впечатление, что уже и в еврокубках "наши" нашли лазейку для работы с судьями... Вспомните как ЦСКА обыгрывал "Бенфику" с помощью свистуна в черном... Но все об этом молчали а комментаторы и горе-эксперты хлопали в ладоши, с возгласами "великолепно и по-праву"... По-этому, сегодня я смотрю этот позор с выключенным звуком, чтобы не слышать "молодцы, ничего страшного, не все еще потеряно.." Как бы не закончился этот матч, но восхвалять костоломов, привыкших к безнаказанности в "чемпионате имени МУТКО" (В.Боаш), по крайней мере, СТЫДНО !!!

00:55

Chibisov

У коней 6 очков,а у хрюш 5,а ведь как хрюкали сектанты,а шансы то у коняшек выше как ни крути)

00:55

Thomas_Boy_

П_о_в_а_р __________ Макаронник не нравится?

00:54

Бу-га-га!

ViktorNM____ Ясен пень. Кони ни одного очка и с АЕКом и Сент-Галленом не набрали бы.

00:54

Thomas_Boy_

Так-то Смока опять прав. Два гола сами прилетели, без ударов по воротам. Нанотехнологии, не иначе.

00:54

П_о_в_а_р

Я даже скорее рад (с)

00:53

Бней Иегуда

Севилью с победой!) Испанский футбол по определению должен быть выше дворового российского.))

00:53

Бней Иегуда

Севилья по воротам Спартака тоже ни разу не ударила.)) 2 гола - это недоработка Комбарова и Селихова.)

00:52

old grumbler

disss Всё идет хорошо! В ЛЧ в плофе ловить нечего: ни Спартаку, ни ЦСКА. А вот в ЛЕ- можно побороться!....................там деньги не те что бы бороться... поэтому ни ЦСКА ни Спартак не горят желанием играть в лиге Европы...

00:51

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\\

00:51

Chibisov

Jean4 А что изменилось то?Один матч дёрнули севилью где влетело то что не должно было влететь и вратарь поймал кураж,а остальные матчи это ничья с никаким марибором,отскок от ливерпуля и катание ваты сегодня 80 минут явно есть чем гордиться)))Кстати и севилья сейчас никакая и ливер тоже в полной жопе,а про марибор я молчу его тосно и амкар бы обыграл.

00:51

NF

После этого матча, конечно, излияния Комбарова читать забавно, а так очевидно, что у "Спартака" нет запаса прочности, одни эмоции. К игре и проблемам ЦСКА уже все привыкли, а вот "Спартак" продолжает "удивлять" на ровном месте всегда. Так вопрос в ЛЧ не решают. Если уж на то пошло, мариборов в группе у армейцев нет, а Промес, похоже, после "Севильи" возгордился. Ну и куда такого, в Европу, что ли?..

00:51

igogohruhru

Похоже все наши команды соберутся с ЛЕ. И будут играть Зенит против Локо, а Спартак против ЦСКА. Вот класс!

00:51

lavrentev01

Пару тыс болел на трибунах + Зе Луиш со старта - была бы другая игра

00:50

Thomas_Boy_

Видимо, все-таки не сумели настроиться после 5:1. Играли плохо, если не считать последние минут 10.

00:50

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Это вам дятлы кое-что продолбили!

00:50

bolt37ru

Для всех, кто пишет, что плохой матч у Спартака, доведу, что Севилья на 6-ом месте в рейтинге УЕФА...

00:50

Thomas_Boy_

Смока прав. Очень достойно. Полтора тайма даже по испанским воротам не были.

00:49

ViktorNM

Фернандо тянул очень большой объём , отсюда и ошибки. Сравнивать Базель с Севильей, примерно как вторую лигу со Спартаком... Уверен, что в нашей группе ЦСКА остался бы 4

00:49

rusfed 2.0

Хамон из свинины не вышел

00:49

Фуля

Пока вы тут обсуждаете какую-то лигу чемпионов, космонавт опустился на 20 место по потерянным и стал намекать на отставку, о чем я (только я ОДИН во всем мире) говорил при его назначении.-------- Фуля, народный эксперт.

00:49

SpaMan

Гаттузо Крут!!!!!!#! Все молодцы. Осталось обосрамиться с Марибором и никуда не попасть. А так неплохо. Верю в команду......у-ха-ха. 00:46 --- Тебе бакланы крышу проклевали?))

00:48

= Даль =

последние 10 минут, это то, что мы ждем от Спартака все 90.

00:48

trv71

Вновь только после момента "Димооооон!!" включились.

00:48

disss

Всё идет хорошо! В ЛЧ в плофе ловить нечего: ни Спартаку, ни ЦСКА. А вот в ЛЕ- можно побороться!

00:48

Алкимо. 45 лет за Спартак!

Комбаров тоже, мягко говоря, не топ. Да всё очко час сжимали, не понятно зачем

00:48