"Спартак" проиграл "Севилье" и опустился на третье место

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" на выезде уступил "Севилье" – 1:2. У хозяев по голу забили Клеман Лангле и Эвер Банега. У красно-белых отличился Зе Луиш, для которого этот мяч стал первым с 8 августа. При этом нападающий из-за травмы не выходил на поле с 12 августа.

После этого поражения российский клуб опустился на третье место в группе Е, пропустив севильцев вперед - 5 очков против 7. Лидирует "Ливерпуль" (8 очков), разгромивший в параллельной встрече "Марибор" (1 очко) - 3:0, с которым "Спартак" сыграет в пятом туре 21 ноября.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа Е

4-й тур

"Севилья" (Испания) – "СПАРТАК" (Россия) – 2:1 (1:0)

Голы: Лангле, 30 (1:0). Банега, 59 (2:0). Зе Луиш, 78 (2:1).

"Севилья": Рико, Меркадо (Коршья, 83), Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия (Хесус Навас, 75), Н`Зонзи, Писарро, Банега (Крун-Дели, 77), Нолито, Бен Йеддер.

"Спартак": Селихов, Ещенко (Петкович, 80), Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Пашалич (Попов, 57), Глушаков, Мельгарехо (Зе Луиш, 72), Луиз Адриану.

Предупреждения: Глушаков, 32. Таски, 61. Джикия, 86. Бен Йеддер, 90+1.

Судьи: ДИАШ. Соареш, Тавареш, Мартинш, Пиньейру (все Португалия).

1 ноября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан". 38002 зрителя.

Трансляция матча "Севилья" - "Спартак" //

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