"Спартак" проиграл "Интеру" по пенальти в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" вылетел из Юношеской лиги УЕФА. В cтыковом матче за выход в 1/8 финала против "Интера" красно-белые уступили в серии пенальти. 90 минут закончились по счетом 3:3, причем три мяча были забиты в последнюю десятиминутку. В серии 11-метровых ударов точнее был "Интер" - 3:1.
Юношеская лига УЕФА
Стыковой матч
"Интер" (Италия) - "СПАРТАК" (Россия) - 3:3 д.в. (1:2, 2:1, 0:0). Пенальти - 3:1
Голы: Эммерс, 12 (1:0). Бакаев, 29 (1:1). Прошляков, 37 (1:2). Одгор, 83 (2:2). Петрунин, 86 - в свои ворота (3:2). Руденко, 88 - с пенальти (3:3).
Серия пенальти: Колидио - 1:0. Миронов - 1:1. Пинамонти - 2:1. Мазуров - 2:1 (вратарь). Эммерс - 3:1. Лопатин - 3:1 (вратарь). Ровер - 3:1 (штанга). Петрунин - 3:1 (мимо).
"Интер": Декич, Цаппа, Беттелла, Ломбардони, Сала, Бриньоли (Ровер, 37), Скиро (Рада, 59), Эммерс, Дзаньоло (Одгор, 75), Пинамонти, Колидио.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Миронов, Петрунин, Иванов, Володкин, Калачевский, Игнатов (Лопатин, 90+2), Бакаев (Мазуров, 89), Прошляков, Руденко.
Предупреждения: Бриньоли, 22. Петрунин, 33. Скиро, 58. Ломбардони, 73. Бакаев, 80. Прошляков, 85.
Судья: Ренвий (Франция).
Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
хоть какая-то радость на страницах клубной прэссы.
21:55
wolfwolk
Да ладно вам. Вполне прилично смотрелись молодые мясные. И все вменяемые сегодня болели за них. С реализацией траблы, как и у всех наших команд во всех возрастах и на всех уровнях. Смотрю ногомяч с середины 80-х - и лучше реализации, чем у Динамо Киев, не видно до сих пор. Увы.
21:53
ЗЮК~
Смешно читать,как всякое оно злорадствует,ведь их помойки выиграли кубок,хотя нет,их канализация там даже не играла.
21:27
MrSNik
К сожалению пожилых ждет та же участь
20:29
shpasic
и тут Дзюба не забил?
20:15
resifi
Справедливость восторжествовала!
20:15
genas
молодёжь у спартака ни очём.....шлак
20:13
fedland
Свои моменты нужно было забивать. Во втором тайме имели три!!! стопроцентных и не забили. Вели бы 5:1 и Интер в ауте. А так все по правилу - не забиваешь ты, ты же и вылетаешь...В целом матч понравился, смотрел с удовольствием...
20:13
redgy
Вроде и неплохой матч вышел.. Но дзюбость молодому поколению прививается с детства видимо.. 2 в 0 не умеют реализовывать, в обороне полыхает.. а так неожиданно интересный матч)
20:10
maxrold
Матч проиграл тренер своими несуразными заменами в конце матч. С 70 минуты было видно как наши подсели, но он выпустил на 89 и 92 двоих, которые и не забили пенальти.
20:09
titan2313
Такая же болезнь, как и у основного Спартака, вместо победы 5-2, вылет !
20:09
Бергкамп 10
нулевая молодежь потому что!!!
20:08