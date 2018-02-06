"Спартак" проиграл "Интеру" по пенальти в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" вылетел из Юношеской лиги УЕФА. В cтыковом матче за выход в 1/8 финала против "Интера" красно-белые уступили в серии пенальти. 90 минут закончились по счетом 3:3, причем три мяча были забиты в последнюю десятиминутку. В серии 11-метровых ударов точнее был "Интер" - 3:1.

Юношеская лига УЕФА

Стыковой матч

"Интер" (Италия) - "СПАРТАК" (Россия) - 3:3 д.в. (1:2, 2:1, 0:0). Пенальти - 3:1

Голы: Эммерс, 12 (1:0). Бакаев, 29 (1:1). Прошляков, 37 (1:2). Одгор, 83 (2:2). Петрунин, 86 - в свои ворота (3:2). Руденко, 88 - с пенальти (3:3).

Серия пенальти: Колидио - 1:0. Миронов - 1:1. Пинамонти - 2:1. Мазуров - 2:1 (вратарь). Эммерс - 3:1. Лопатин - 3:1 (вратарь). Ровер - 3:1 (штанга). Петрунин - 3:1 (мимо).

"Интер": Декич, Цаппа, Беттелла, Ломбардони, Сала, Бриньоли (Ровер, 37), Скиро (Рада, 59), Эммерс, Дзаньоло (Одгор, 75), Пинамонти, Колидио.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Миронов, Петрунин, Иванов, Володкин, Калачевский, Игнатов (Лопатин, 90+2), Бакаев (Мазуров, 89), Прошляков, Руденко.

Предупреждения: Бриньоли, 22. Петрунин, 33. Скиро, 58. Ломбардони, 73. Бакаев, 80. Прошляков, 85.

Судья: Ренвий (Франция).

Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".