20:02 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" проиграл "Интеру" по пенальти в Юношеской лиге УЕФА

12

"Спартак" вылетел из Юношеской лиги УЕФА. В cтыковом матче за выход в 1/8 финала против "Интера" красно-белые уступили в серии пенальти. 90 минут закончились по счетом 3:3, причем три мяча были забиты в последнюю десятиминутку. В серии 11-метровых ударов точнее был "Интер" - 3:1.

Юношеская лига УЕФА

Стыковой матч

"Интер" (Италия) - "СПАРТАК" (Россия) - 3:3 д.в. (1:2, 2:1, 0:0). Пенальти - 3:1

Голы: Эммерс, 12 (1:0). Бакаев, 29 (1:1). Прошляков, 37 (1:2). Одгор, 83 (2:2). Петрунин, 86 - в свои ворота (3:2). Руденко, 88 - с пенальти (3:3). 

Серия пенальти: Колидио - 1:0. Миронов - 1:1. Пинамонти - 2:1. Мазуров - 2:1 (вратарь). Эммерс - 3:1. Лопатин - 3:1 (вратарь). Ровер - 3:1 (штанга). Петрунин - 3:1 (мимо). 

"Интер": Декич, Цаппа, Беттелла, Ломбардони, Сала, Бриньоли (Ровер, 37), Скиро (Рада, 59), Эммерс, Дзаньоло (Одгор, 75), Пинамонти, Колидио.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Миронов, Петрунин, Иванов, Володкин, Калачевский, Игнатов (Лопатин, 90+2), Бакаев (Мазуров, 89), Прошляков, Руденко.

Предупреждения: Бриньоли, 22. Петрунин, 33. Скиро, 58. Ломбардони, 73. Бакаев, 80. Прошляков, 85. 

Судья: Ренвий (Франция).

Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Интер - мол. - Спартак М - мол.

 

12
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

хоть какая-то радость на страницах клубной прэссы.

21:55

wolfwolk

Да ладно вам. Вполне прилично смотрелись молодые мясные. И все вменяемые сегодня болели за них. С реализацией траблы, как и у всех наших команд во всех возрастах и на всех уровнях. Смотрю ногомяч с середины 80-х - и лучше реализации, чем у Динамо Киев, не видно до сих пор. Увы.

21:53

ЗЮК~

Смешно читать,как всякое оно злорадствует,ведь их помойки выиграли кубок,хотя нет,их канализация там даже не играла.

21:27

MrSNik

К сожалению пожилых ждет та же участь

20:29

shpasic

и тут Дзюба не забил?

20:15

resifi

Справедливость восторжествовала!

20:15

genas

молодёжь у спартака ни очём.....шлак

20:13

fedland

Свои моменты нужно было забивать. Во втором тайме имели три!!! стопроцентных и не забили. Вели бы 5:1 и Интер в ауте. А так все по правилу - не забиваешь ты, ты же и вылетаешь...В целом матч понравился, смотрел с удовольствием...

20:13

redgy

Вроде и неплохой матч вышел.. Но дзюбость молодому поколению прививается с детства видимо.. 2 в 0 не умеют реализовывать, в обороне полыхает.. а так неожиданно интересный матч)

20:10

maxrold

Матч проиграл тренер своими несуразными заменами в конце матч. С 70 минуты было видно как наши подсели, но он выпустил на 89 и 92 двоих, которые и не забили пенальти.

20:09

titan2313

Такая же болезнь, как и у основного Спартака, вместо победы 5-2, вылет !

20:09

Бергкамп 10

нулевая молодежь потому что!!!

20:08