"Спартак" призвал болельщиков не ехать на матч Лиги чемпионов с ПАОК из-за санкций УЕФА

"Спартак" в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОК обратился к болельщикам. Как отмечается в сообщении красно-белых, в связи с наложенным наказанием УЕФА клуб настоятельно рекомендует не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках 8 августа.

Напомним, 31 мая контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело о беспорядках, устроенных спартаковскими болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1).

Московский клуб был наказан штрафом в размере 55 тысяч евро, а также запретом на продажу билетов болельщикам красно-белых на два гостевых матча и один условно с испытательным сроком – два года.

Добавим, что во втором отборочном раунде Лиги чемпионов ПАОК прошел "Базель" (2:1, 3:0).

Обращение "Спартака":

"Уважаемые поклонники красно-белых!



В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак", который пройдет 8 августа на стадионе "Тумба" в греческом городе Салоники, ФК "Спартак-Москва" считает необходимым напомнить вам о санкциях, наложенных на наш клуб со стороны УЕФА.



5 июня контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за беспорядки, устроенные болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". Наш клуб был наказан не только денежным штрафом, но и запретом на продажу билетов болельщикам красно-белых на два гостевых матча и один условно с испытательным сроком – два года.



Предстоящий матч с ПАОК – первый после вынесения этого вердикта. Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков.



Ждем ваc на ответном матче, который пройдет на нашем стадионе 14 августа".