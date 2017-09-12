"Спартак" прилетел в Словению, Каррера приехал на "Людски врт". Видео

"Спартак" прибыл в Марибор, где команда встретится с одноименным клубом в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов.

Сразу после приземления в Словении главный тренер красно-белых Массимо Каррера поехал на стадион "Людски врт" на предматчевую пресс-конференцию. Вместе с наставником на встречу с журналистами отправился капитан команды, полузащитник Денис Глушаков.

Тренировки на "Людски врт" у красно-белых не предусмотрено. Занятие чемпионы России провели утром в Тарасовке, после чего выехали в аэропорт. В Мариборе "Спартак" разместился в той же гостинице, что и сборная России в ноябре 2009-го перед ответным стыковым матчем отборочного турнира чемпионата мира-2010 (0:1 после победы 2:1 в Лужниках).

Матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.