"Спартак" прилетел в Словению, Каррера посетил стадион "Марибора"

Представители "Спартака" прибыли в Марибор, где команда встретится с одноименным клубом в групповом турнире Лиги чемпионов. Сразу после приземления в Словении главный тренер красно-белых Массимо Каррера отправился на стадион "Людски врт", где скоро начнется предматчевая пресс-конференция.

Вместе с наставником на вопросы журналистов будет отвечать полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.

Матч "Марибор" – "Спаратак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.