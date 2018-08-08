"Спартак" приехал на стадион "Тумба", где сыграет с ПАОК

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографии с прибытия команды на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. Встреча пройдет сегодня в Салониках на стадионе "Тумба".
Ранее клубы представили стартовые составы на игру. Массимо Каррера доверил капитанскую повязку Квинси Промесу, Рэзван Луческу выпустил против российского клуба экс-игрока "Терека" и "Зенита" Маурисиу.
👋🏻 В ожидании матча предлагаем вам посмотреть на кадры прибытия #Спартак’а на стадион "Тумба" 🇬🇷.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 августа 2018 г.
#ChampionsLeague скоро начнется! 🔴⚪️👊🏻#Спартак #ПАОКСпартак #Spartak #PAOKFCSM pic.twitter.com/HQEGb4FOYf
ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)
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