"Спартак" приехал на стадион "Тумба", где сыграет с ПАОК

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографии с прибытия команды на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. Встреча пройдет сегодня в Салониках на стадионе "Тумба".

Ранее клубы представили стартовые составы на игру. Массимо Каррера доверил капитанскую повязку Квинси Промесу, Рэзван Луческу выпустил против российского клуба экс-игрока "Терека" и "Зенита" Маурисиу.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)