"Спартак" победил "Ливерпуль" Джеррарда в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 2:1 в матче 2-го тура Юношеской лиги УЕФА. Дублем в составе красно-белых отличился нападающий Александр Руденко. Единственный гол за мерсисайдцев забил защитник Адам Льюис.
С 73-й минуты "Спартак" играл в большинстве, за две желтые карточки был удален защитник "красных" Конор Мастерсон.
Отметим, что главным тренером молодежного состава "Ливерпуля" является легендарный полузащитник клуба Стивен Джеррард. В ноябре 2016 года он завершил карьеру спортсмена в возрасте 36 лет.
Напомним, в первом матче турнира "Спартак" проиграл "Марибору" со счетом 0:1.
Юношеская лига УЕФА
Путь Лиги чемпионов
Группа E
2-й тур
"Спартак" (Россия) – "Ливерпуль" (Англия) – 2:1 (1:1)
Голы: Льюис, 18 (0:1). Руденко, 24 (1:1). Руденко, 57 (2:1).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Петрунин, Орехов (Горбулин, 90+3), Володкин, Калачевский (Пацев, 75), Игнатов, Руденко, Лопатин (Сазонов, 85).
Предупреждения: Володкин, 5. Петрунин, 60. Мастерсон, 60. Лопатин, 61. Миронов, 65.
Удаление: Мастерсон (Ливерпуль - мол.), 73.
Судья: Румшас (Литва).
26 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
Al Rains
Молодцы!!! Почему-то выигрывают те наши команды, от которых этого совсем не ждёшь...может в этом секрет успеха?
16:15
Thomas_Boy_
Ну вот! Ведь можем же. А взрослому ливеру все 5 отгрузим.
16:07
Millwall82
Вот это победа!!!!! Срочно записывать ее в аналы истории. Давыдов он же "Русский Мяси" забил-не? Шедевральная победа, спартакам следовало бы выбежать на поле, в честь исторической победы.
15:58
optimist61
Спасибо хоть молодежка порадовала!МОЛОДЦЫ!
15:56
Кириллиус Спартакиус
Красавцы!! Надеюсь, что основа как минимум в ничью сыграет.
15:56
budulay1974
Молодцы парни!!! Отличный матч. Как бы хотелось что бы и основа хорошо сыграла
15:53