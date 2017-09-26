"Спартак" победил "Ливерпуль" Джеррарда в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 2:1 в матче 2-го тура Юношеской лиги УЕФА. Дублем в составе красно-белых отличился нападающий Александр Руденко. Единственный гол за мерсисайдцев забил защитник Адам Льюис.

С 73-й минуты "Спартак" играл в большинстве, за две желтые карточки был удален защитник "красных" Конор Мастерсон.

Отметим, что главным тренером молодежного состава "Ливерпуля" является легендарный полузащитник клуба Стивен Джеррард. В ноябре 2016 года он завершил карьеру спортсмена в возрасте 36 лет.

Напомним, в первом матче турнира "Спартак" проиграл "Марибору" со счетом 0:1.

Юношеская лига УЕФА

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Группа E

2-й тур

"Спартак" (Россия) – "Ливерпуль" (Англия) – 2:1 (1:1)

Голы: Льюис, 18 (0:1). Руденко, 24 (1:1). Руденко, 57 (2:1).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Петрунин, Орехов (Горбулин, 90+3), Володкин, Калачевский (Пацев, 75), Игнатов, Руденко, Лопатин (Сазонов, 85).

Предупреждения: Володкин, 5. Петрунин, 60. Мастерсон, 60. Лопатин, 61. Миронов, 65.

Удаление: Мастерсон (Ливерпуль - мол.), 73.

Судья: Румшас (Литва).

26 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".