"Спартак" – ПАОК: трансляция – в 20.30

Во вторник, 14 августа, состоится ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК. В первой встрече, напомним, победу одержала греческая команда 3:2. Победитель сегодняшней игры в следующем раунде встретится с победителем встречи "Фенербахче" – "Бенфика". Матч "Спартака" и ПАОК состоится на "Открытие Арене" и начнется в 20.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – ПАОК.

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Прямая трансляция "Спартак" – ПАОК.