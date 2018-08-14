Денис Бояринцев: "Уверен: "Спартак" пройдет ПАОК"

Экс-полузащитник "Спартака"Денис Бояринцев в преддверии ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3 – первый матч) выразил уверенность, что если красно-белые избегут ошибок, то справятся с соперниками из Греции.

- Конечно, я верю и думаю, что "Спартаку" по силам пройти ПАОК, - сказал Бояринцев. - Определенная работа будет проделана, как и выводы из поражения в Греции. Чтобы пройти дальше, нужно забивать и не пропускать. Если в обороне грубых ошибок не допустим, то все будет нормально. Уверен, что по сумме двух встреч "Спартак" окажется сильнее. (Игорь НОВИКОВ)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)