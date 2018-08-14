Алексей Маклаков: "ПАОК средняя команда. "Спартак" победит 2:1"

Актер и известный болельщик "Спартака" Алексей Маклаков в преддверии ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3 – первый матч), считает, что московская команда пройдет в основную стадию турнира.

– Если будет выгодно складываться игра, можно от счета предыдущего матча отталкиваться, – сказал Маклаков. – Мне кажется, если Карреры учтет ошибки, которые он совершил на выезде, а именно переборщил с заменами, вполне возможно, что все стабилизируется, и команда выйдет в следующий раунд.

Задача одна – пройти и все. Думаю, что счет будет 2:1 в пользу "Спартака". ПАОК такой поддержки трибун, которую он имели в Греции, здесь не получит. Считаю, что там болельщики действительно были двенадцатым игроком.

Там мы увидели, как греки себя вели и по отношению к российским журналистам (представители СМИ, в том числе спецкор "СЭ", были атакованы фанатами ПАОК. – Прим. "СЭ"), сейчас жду, чем это закончится. УЕФА должен что-то предпринять, потому что такую несправедливость терпеть невозможно. Это тоже тот необходимый эмоциональный штрих у наших болельщиков, которые будут у телевизора и на стадионе поддерживать команду и это естественно передастся игрокам. Не вижу серьезных опасностей от ПАОК, средняя команда. Просто при такой фантастической поддержке она чего-то добивается. Это не значит, что надо недооценить противника. Просто нашим ребятам нужно научиться сражаться с нервами, это задача тренерского штаба.

Также по первому матчу было видно, что скорость была не на максимуме, соответственно, есть вопросы к специалистам, которые ответственны за физическую подготовку. Вы помните, как балансировала команда, играя с греками, то набирают обороты, то снова спускают. Понимаю, когда так делает "Барселона" с набором мировых звезд, но зачем нам этим увлекаться? Если это проседание подготовительного периода, то пусть получит по голове тренерский штаб, а если это связано с острыми недоработками игроков, то надо им рассказать, что о них думаем мы. Очень надеюсь, что все ошибки будут учтены. Хотя я уверен, что выйдем в групповой этап Лиги чемпионов.

Дальше будет интересней – "Бенфика" или "Фенербахче". Хотелось бы, чтобы были португальцы, потому что противник сильный, противный. Красно-белым необходимо проходить именно такого соперника. (Арман МКРТЧЯН)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)