Александр Мостовой: "У ПАОК в защите – пожарники, "Спартак" должен его проходить"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой выразил уверенность в победе красно-белых в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3 – первый матч). В то же время он добавил, что у греков не все в порядке в обороне.

- Я был убежден и до первого матча, и после него, что "Спартак" может и должен проходить ПАОК, - сказал Мостовой. - Раз забили два на выезде, то почему бы не забить два дома? Тем более я увидел, что ПАОК в обороне - очень пожарная команда.

Ясно, что они будут играть в атаку. Мы знаем, что южные команды немного авантюрные, так что можно ожидать ошибок греков в обороне. К тому же на домашнем стадионе "Спартака" болельщики придадут сил игрокам. Уверен, что дальше пройдет "Спартак". (Игорь НОВИКОВ)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)