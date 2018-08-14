"Спартак" - ПАОК: Луиз Адриану после удаления оставил вмятину в шкафу под трибуной

Луиз Адриану и шкаф: вмятина после удаления за удар соперника.

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану после удаления в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК со злости ударил рукой по шкафу в подтрибунном помещении домашнего стадиона. После этого на красном шкафу осталась вмятина.

Адриану получил карточку на 33-й минуте. Судья Рюдди Бюке из Франции удалил бразильца за грубую игру против защитника ПАОК Креспо. Спартаковец в чужой штрафной в неигровом эпизоде ударил соперника ногой, после чего локтем.

"Спартак" – ПАОК: Луиз Адриану удален за удар соперника