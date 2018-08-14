"Спартак" – ПАОК: кто и за что удалил Луиза Адриану

На 32-й минуте ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" – ПАОК французский арбитр Рудди Бюке решил удалить спартаковца Луиза Адриану. Красную карточку он достал примерно через 30 секунд после того, как в штрафной площади гостей упал, держась за живот, Хосе Креспо. Сам судья происходившего в штрафной не видел – свой вердикт он вынес, получив чью-то подсказку.

32-я минута матча "Спартак" - ПАОК.

На видеоповторе видно, что у Креспо случился конфликт с Луизом Адриану. Спартаковец сначала слегка пнул соперника ногой – защитник никак не отреагировал. А затем нападающий сделал какое-то движение рукой – Креспо упал.

32-я минута матча "Спартак" - ПАОК.

32-я минута матча "Спартак" - ПАОК.

Последнее действие вряд ли мог видеть второй ассистент Жюльен Паселии, обзор которому перекрывал корпусом Луиз Адриану. Но только этот судья мог хоть что-то подсказать Бюке.

32-я минута матча "Спартак" - ПАОК.

Получается, арбитры положились на интуицию? Или же отреагировали только на пинок со стороны бразильца, и этого им хватило для удаления?

В любом случае оправданий Луизу Адриану быть не может. Он подвел команду. (Александр БОБРОВ)​