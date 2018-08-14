"Спартак" – ПАОК: красно-белые назвали состав

Стал известен стартовый состав "Спартака" на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. С первых минут в обороне у красно-белых сыграет восстановившийся от травмы крестообразных связок Георгий Джикия.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:

Максименко – Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров – Глушаков, Фернанду, Зобнин – Ташаев, Луиз Адриану, Промес.

Запасные: Ребров, Петкович, Мельгарехо, Тимофеев, Попов, Самедов, Зе Луиш.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)