19:23 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" – ПАОК: красно-белые назвали состав


Стал известен стартовый состав "Спартака" на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. С первых минут в обороне у красно-белых сыграет восстановившийся от травмы крестообразных связок Георгий Джикия.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:

Максименко – Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров – Глушаков, Фернанду, Зобнин – Ташаев, Луиз Адриану, Промес.
Запасные: Ребров, Петкович, Мельгарехо, Тимофеев, Попов, Самедов, Зе Луиш.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)

Спартак М - ПАОК

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
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