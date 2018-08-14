19:15 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" - ПАОК: гости объявили состав на матч


Тренерский штаб ПАОК во главе с Рэзваном Луческу объявил стартовый состав на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака". Первая встреча, состоявшаяся н прошлой неделе, завершилась победой греческого клуба – 3:2.

Состав ПАОК выглядит следующим образом:

Пасхалакис - Матос, Варела ,Креспо, Виейринья - Каньяс, Маурисиу, Пелкас - Эль-Каддури, Лимниос, Прийович.
Запасные: Родриго Рей, Шахов, Хачериди, Акпом, Кициу, Варда, Жаба.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)

Спартак М - ПАОК

 

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