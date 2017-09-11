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18:26 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" отказался от официальной тренировки в Мариборе

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"Спартак" решил не проводить официальную предыгровую тренировку в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора", сообщает Siol. Красно-белые прилетят с Словению 12 сентября в 18 часов по местному времении сразу отправятся на официальную пресс-конференцию. Тренировку чемпионы России проведут перед вылетом в Москве.

Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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staerswimmer23

Сильному разминка не нужна, а слабому не поможет :)

18:42

psv57

всё в традициях СПАМА . "Тренируются те кто играть не умеет"

18:36

Dzaga

Довольно странное решение. А как же "прощупать" поле, мяч?

18:32