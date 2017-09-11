"Спартак" отказался от официальной тренировки в Мариборе

"Спартак" решил не проводить официальную предыгровую тренировку в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора", сообщает Siol. Красно-белые прилетят с Словению 12 сентября в 18 часов по местному времении сразу отправятся на официальную пресс-конференцию. Тренировку чемпионы России проведут перед вылетом в Москве.

Матч "Марибор" - "Спартак" состоится 13 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.