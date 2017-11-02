"Спартак" опубликовал видео с эпизодами симуляции игроков молодежки "Севильи"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео с эпизодами симуляции игроков "Севильи" в матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА, который закончился со счетом 3:3. По мнению красно-белых, футболисты испанской команды по ходу встречи симулировали и тянули время.
В концовке встречи игроки "Спартака" начали падать на газон, тем самым пародируя действия севильцев.
Массовая потасовка в матче молодежек "Севильи" и "Спартака". Видео
баламошка
SS-1525-Sergey И что показали четыре поросёнка сразу лежат на поле одновременно, это к чему? Те косили хоть по взрослому, а эти плюх в лужу и не понятно, что этому послужило причиной, конец матча или просто свисток арбитра об остановке игры из-за нарушения во вратарской?//////////////Это они в конце встречи спародировали симуляции испанских игроков, так то. Погугли что ли, Шерлок.
14:30
SS-1525-Sergey
И что показали четыре поросёнка сразу лежат на поле одновременно, это к чему? Те косили хоть по взрослому, а эти плюх в лужу и не понятно, что этому послужило причиной, конец матча или просто свисток арбитра об остановке игры из-за нарушения во вратарской?
14:25
баламошка
Нормально тролльнули испанских актрисулек. После завершения карьеры найдут себя в Болливуде. Побыстрее бы ввели повсеместно видеоповторы. С пограничными ситуациями при помощи видеоповторов, когда лёгкий контакт был, конечно не разберёшься, а вот откровенные симуляции, когда до игрока не дотрагивались даже, можно будет искоренить. Давать сразу красную, и пошёл .. ... с поля)
14:25