"Спартак" опубликовал видео с эпизодами симуляции игроков молодежки "Севильи"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео с эпизодами симуляции игроков "Севильи" в матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА, который закончился со счетом 3:3. По мнению красно-белых, футболисты испанской команды по ходу встречи симулировали и тянули время.

В концовке встречи игроки "Спартака" начали падать на газон, тем самым пародируя действия севильцев.

Массовая потасовка в матче молодежек "Севильи" и "Спартака". Видео