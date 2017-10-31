"Спартак" опубликовал ролик о тренировке перед матчем с "Севельей"

"Спартак" на своем канале в YouTube опубликовал видеоролик о тренировке команды перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". Занятие прошло в Тарасовке, после чего красно-белые вылетели в Испанию.

После трех туров "Спартак" занимает второе место в группе Е с 5 очками, уступая по дополнительным показателям "Ливерпулю" и опережая "Севилью" (4 очка) и "Марибор" (1).

Матч "Севилья" - "Спартак" пройдет в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.