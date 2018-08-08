"Спартак" - о поражении от ПАОК: "Отличное начало и плохое продолжение"

"Спартак" в Твиттере прокомментировал поражение от ПАОК в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые уступили со счетом 2:3, хотя к 17-й минуте вели 2:0.

"Отличное начало и плохое продолжение.

В этом матче изначально многое было против нас. В тридцатиградусную жару спартаковцы остались в Греции без помощи своих болельщиков из-за дисквалификации УЕФА", - говорится в сообщении.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве на "Открытие Арене".

📰 Отличное начало и плохое продолжение



В этом матче изначально многое было против нас. В тридцатиградусную жару спартаковцы остались в 🇬🇷 без помощи своих болельщиков из-за дисквалификации УЕФА.



📍 Репортаж 👉🏻 https://t.co/E1My4s2CbE#ПАОКСпартак #Spartak #ChampionsLeague pic.twitter.com/7q4rRD7Nuv – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 августа 2018 г.

Это "Спартак"! Красно-белые вели 2:0, но проиграли ПАОК //

Жара, вражда и лазер. "Спартак" не выстоял в греческом аду