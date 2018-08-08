22:54 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" - о поражении от ПАОК: "Отличное начало и плохое продолжение"


"Спартак" в Твиттере прокомментировал поражение от ПАОК в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые уступили со счетом 2:3, хотя к 17-й минуте вели 2:0.

"Отличное начало и плохое продолжение.
В этом матче изначально многое было против нас. В тридцатиградусную жару спартаковцы остались в Греции без помощи своих болельщиков из-за дисквалификации УЕФА", - говорится в сообщении.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве на "Открытие Арене".

Это "Спартак"! Красно-белые вели 2:0, но проиграли ПАОК //
Жара, вражда и лазер. "Спартак" не выстоял в греческом аду

8 августа. Салоники. ПАОК - &quot;Спартак&quot; - 3:2.
ПАОК - Спартак М
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