"Спартак" не будет проводить тренировку в Испании перед игрой с "Севильей"

"Спартак" не будет проводить тренировку в Испании накануне матча Лиги чемпионов с "Севильей", сообщили "СЭ" в пресс-службе красно-белых.

Подопечные Массимо Карреры проведут частично открытую тренировку во вторник утром (начало - в 10.00 утра по московскому времени) на базе в Тарасовке, а затем отправятся в Севилью, где вечером состоится пресс-конференция. Матч пройдет в среду.

После трех туров "Спартак" занимает второе место в группе Е с 5 очками, уступая по дополнительным показателям "Ливерпулю" и опережая "Севилью" (4 очка) и "Марибор" (1).

Матч "Севилья" - "Спартак" пройдет в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.