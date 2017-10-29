15:30 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" не будет проводить тренировку в Испании перед игрой с "Севильей"

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"Спартак" не будет проводить тренировку в Испании накануне матча Лиги чемпионов с "Севильей", сообщили "СЭ" в пресс-службе красно-белых.

Подопечные Массимо Карреры проведут частично открытую тренировку во вторник утром (начало - в 10.00 утра по московскому времени) на базе в Тарасовке, а затем отправятся в Севилью, где вечером состоится пресс-конференция. Матч пройдет в среду.

После трех туров "Спартак" занимает второе место в группе Е с 5 очками, уступая по дополнительным показателям "Ливерпулю" и опережая "Севилью" (4 очка) и "Марибор" (1).

Матч "Севилья" - "Спартак" пройдет в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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футбол>2018

Действительно, зачем????Все равно проиграют!!!!

15:58