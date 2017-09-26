"Спартак" назвал состав на матч с "Ливерпулем"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (начало - в 21.45 мск). В атаке красно-белых с первых минут сыграет Луиз Адриану.
"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Таски, Боккетти, Джикия - Самедов, Фернанду, Пашалич, Попов - Луиз Адриану.
Запасные: Селихов, Петкович, Бакаев, Самсонов, Мельгарехо, Давыдов, Педро Роша.
Опрос
- Александр Самедов
- Артем Ребров
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Сердар Таски
- Фернанду Лукас Мартинс
- Георгий Джикия
- Марио Пашалич
Spartak-Online1
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20:48
Spartak-Online1
В три центральных.Джикия -латераль. Мда..Но все равно верим! Я сегодня после баньки.Настроение хорошее)))на деюсь таковым останется и после матча!
20:48
Romka3101
Ужос(((((
20:47
Thergothon
Ливеру придется сложно...
20:46