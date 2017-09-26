"Спартак" назвал состав на матч с "Ливерпулем"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (начало - в 21.45 мск). В атаке красно-белых с первых минут сыграет Луиз Адриану.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Таски, Боккетти, Джикия - Самедов, Фернанду, Пашалич, Попов - Луиз Адриану.

Запасные: Селихов, Петкович, Бакаев, Самсонов, Мельгарехо, Давыдов, Педро Роша.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"