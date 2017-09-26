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20:40 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" назвал состав на матч с "Ливерпулем"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (начало - в 21.45 мск). В атаке красно-белых с первых минут сыграет Луиз Адриану.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Таски, Боккетти, Джикия - Самедов, Фернанду, Пашалич, Попов - Луиз Адриану.

Запасные: Селихов, Петкович, Бакаев, Самсонов, Мельгарехо, Давыдов, Педро Роша.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Spartak-Online1

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20:48

Spartak-Online1

В три центральных.Джикия -латераль. Мда..Но все равно верим! Я сегодня после баньки.Настроение хорошее)))на деюсь таковым останется и после матча!

20:48

Romka3101

Ужос(((((

20:47

Thergothon

Ливеру придется сложно...

20:46