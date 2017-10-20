"Спартак" наказан частичным закрытием трибун на матч Юношеской лиги УЕФА

По итогам матча 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА "Спартак" – "Ливерпуль" (2:1) красно-белые были наказаны частичным закрытием трибун на следующую домашнюю игру, информирует пресс-служба организации. Соответствующее решение было принято из-за расистских кричалок фанатов "Спартака".

Отмечается, что москвичи обязаны в следующей игре выйти на поле с баннером #EqualGame, означающим социальную интеграцию, многообразие общества и всеобщую доступность футбола. Такой же баннер должен быть размещен на закрытой трибуне.

УЕФА оштрафовал "Спартак" по итогам игры с "Ливерпулем"