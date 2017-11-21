"Спартак" – "Марибор": трансляция

Во вторник московский "Спартак" в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов на "Открытие Арене" примет словенский "Марибор". Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Эта встреча очень важна для москвичей: потеря очков серьезно усложнит команде борьбу за место в плей-офф главного клубного турнира Европы.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию матча "Спартак" – "Марибор".

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Прямая трансляция "Спартак" – "Марибор".