"Спартак" – "Марибор": онлайн трансляция – в 20.00

Во вторник, 21 ноября, "Спартак" в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов примет "Марибор". Встреча состоится в Москве на "Открытие Арене" и начнется в 20.00 по столичному времени. Эта игра имеет определяющее значение для чемпионов России: потеря очков сильно усложнит команде борьбу за место в плей-офф главного клубного турнира Европы.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию матча "Спартак" – "Марибор".

Сразу после игры на сайте "Спорт-Экспресса" вас ждут комментарии участников, обзор матча (видео), материалы наших ведущих авторов и мнения авторитетных экспертов.

Прямая трансляция "Спартак" – "Марибор".