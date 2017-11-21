"Спартак" гарантировал себе еврокубковую весну

Ничья "Спартака" с "Марибором" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) обеспечила красно-белым участие в плей-офф еврокубков.

Подопечные Массимо Карреры в 5 встречах набрали 6 очков, тогда как словенский клуб - 2 и теперь не обойдет красно-белых. В 22.45 по московскому времени начнется матч "Севилья" - "Ливерпуль", перед которым у испанского клуба 7 очков, а у английского - 8.

В заключительном туре группового турнира в среду, 6 декабря, "Спартак" сыграет на выезде с "Ливерпулем", а "Марибор" примет "Севилью". Чемпион России сохраняет шансы занять первое или второе место в группе E и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае неудачи красно-белые останутся на третьей строчке и попадут в 1/16 финала Лиги Европы.

Турнирные таблицы и календарь матчей группового турнира Лиги чемпионов - здесь