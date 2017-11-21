"Спартак" гарантировал себе еврокубковую весну

Ничья "Спартака" с "Марибором" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) обеспечила красно-белым участие в плей-офф еврокубков.
Подопечные Массимо Карреры в 5 встречах набрали 6 очков, тогда как словенский клуб - 2 и теперь не обойдет красно-белых. В 22.45 по московскому времени начнется матч "Севилья" - "Ливерпуль", перед которым у испанского клуба 7 очков, а у английского - 8.
В заключительном туре группового турнира в среду, 6 декабря, "Спартак" сыграет на выезде с "Ливерпулем", а "Марибор" примет "Севилью". Чемпион России сохраняет шансы занять первое или второе место в группе E и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае неудачи красно-белые останутся на третьей строчке и попадут в 1/16 финала Лиги Европы.
Турнирные таблицы и календарь матчей группового турнира Лиги чемпионов - здесь
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Не так. Он гарантировал себе евро сосну! Ничего личного, речь о качественных пиломатериалах.....ах-ах.
22:12
marksan
Считаю попадание в ЛЕ будет нормальным! А если там ещё и встретятся с Зенитом или ЦСКА - это будет великое шоу российского футбола!
22:10
BT1979
GoaLapagosS А ВДРУГ МАРИБОР У СЕВИЛЬИ И ВЫИГРАЕТ И У ЛИВЕРА?? ТАК ЧТО НИЧЕГО ОН СЕБЕ ЕЩЁ НЕ ГАРАНТИРОВАЛ 22:05 =======В третьем круге. "Закусывать надо"(с)
22:10
Imperial inc
Высокий уровень чемпиона России. 2 дня сми сс.лись от победы над тенью Краснодара прежних лет, хотя все топы дергали быков без лишнего визга. А тут "эврофутбол!!! НевИрАятнА!" А получается, что любой 'сельский час' в лице Марибора, который хоть что-то знает об обороне, ставит весь этот эврофутбол в тупик и немощь.
22:09
Slim Taller
А где мнение теннисиста-наркомана?!
22:08
GoaLapagosS
А ДА, ИЗВИНЯЮСЬ. ГАРАНТИРОВАЛ
22:06
GoaLapagosS
А ВДРУГ МАРИБОР У СЕВИЛЬИ И ВЫИГРАЕТ И У ЛИВЕРА?? ТАК ЧТО НИЧЕГО ОН СЕБЕ ЕЩЁ НЕ ГАРАНТИРОВАЛ
22:05
Dimansar
Сам ты дерьмо
22:04
titan2313
Ничего страшного не случилось, в ЛЧ делать нечего да и с Ливерпулем теперь можно играть в своё удовольствие!
22:04
dintos
Богатое дерьмо не способно выиграть дома у нищего дерьма.И зачем платить большие бабки этому свинскому недоразумению ?
21:59