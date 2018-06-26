Состоялся первый матч Лиги чемпионов сезона-2018/19

Косовская "Дрита" в дополнительное время обыграла андоррскую "Санта-Колому" (2:0) в полуфинале предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов. Это был стартовый матч турнира в сезоне-2018/19.

Косовская "Дрита" в дополнительное время обыграла андоррскую "Санта-Колому" (2:0) в полуфинале предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов. Это был стартовый матч турнира в нынешнем сезоне.

Оба полуфинала и финал пройдут в Гибралтаре. Во втором полуфинале, который состоится сегодня, сыграют "Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Линкольн" (Гибралтар). Финал состоится пятницу, его победитель получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, а проигравший отправится в квалификацию Лиги Европы.

Лига чемпионов

Предварительный раунд

1/2 финала

"ФК Санта-Колома" (Андорра) - "Дрита" (Косово) - 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Шабани, 99 (0:1). Гербеши, 105+3 - с пенальти (0:2).

Судья: Маклафлин (Ирландия).

26 июня. Гибралтар. Стадион Victoria Stadium.