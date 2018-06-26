Состоялся первый матч Лиги чемпионов сезона-2018/19

Косовская "Дрита" в дополнительное время обыграла андоррскую "Санта-Колому" (2:0) в полуфинале предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов. Это был стартовый матч турнира в сезоне-2018/19.
Косовская "Дрита" в дополнительное время обыграла андоррскую "Санта-Колому" (2:0) в полуфинале предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов. Это был стартовый матч турнира в нынешнем сезоне.
Оба полуфинала и финал пройдут в Гибралтаре. Во втором полуфинале, который состоится сегодня, сыграют "Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Линкольн" (Гибралтар). Финал состоится пятницу, его победитель получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, а проигравший отправится в квалификацию Лиги Европы.
Лига чемпионов
Предварительный раунд
1/2 финала
"ФК Санта-Колома" (Андорра) - "Дрита" (Косово) - 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Шабани, 99 (0:1). Гербеши, 105+3 - с пенальти (0:2).
Судья: Маклафлин (Ирландия).
26 июня. Гибралтар. Стадион Victoria Stadium.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/