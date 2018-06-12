Состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2018/19

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов.

В соответствии с новым форматом турнира четыре чемпиона из ассоциаций с самым низким рейтингом за 2017 год (Гибралтар, Андорра, Сан-Марино и Косово) примут участие в предварительном раунде. В результате жеребьевки были образованы две полуфинальные пары: "Санта-Колома" (Андорра) - "Дрита" (Косово) и "Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Линкольн" (Гибралтар).

В рамках предварительного раунда будет сыгран мини-турнир, состоящий из двух одноматчевых полуфиналов и финала. В этом сезоне мини-турнир пройдет в Гибралтаре на стадионе "Виктория". Полуфиналы пройдут 26 июня, финал - 29-го. Победитель турнира получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.