Состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2018/19

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов.
В соответствии с новым форматом турнира четыре чемпиона из ассоциаций с самым низким рейтингом за 2017 год (Гибралтар, Андорра, Сан-Марино и Косово) примут участие в предварительном раунде. В результате жеребьевки были образованы две полуфинальные пары: "Санта-Колома" (Андорра) - "Дрита" (Косово) и "Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Линкольн" (Гибралтар).
В рамках предварительного раунда будет сыгран мини-турнир, состоящий из двух одноматчевых полуфиналов и финала. В этом сезоне мини-турнир пройдет в Гибралтаре на стадионе "Виктория". Полуфиналы пройдут 26 июня, финал - 29-го. Победитель турнира получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.
#LdC ✨ Le tirage au sort du tour préliminaire, qui se jouera à Gibraltar, a été fait ⤵– L'UEFA (@UEFAcom_fr) 12 июня 2018 г.
📆 Demi-finales, 26 juin
FC Santa Coloma (AND) - Drita (KOS)
La Fiorita (SMR) - Lincoln Red Imps (GIB)
📆 Finale, 29 juin, pour une place au 1er tour de qualif. pic.twitter.com/y5Ju1kINHZ
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/