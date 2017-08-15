Состав "Янг Бойз" на матч с ЦСКА

Стал известен состав "Янг Бойз" на первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА. С первых минут на поле выйдет экс-игрок "Аякса" и "Бенфики" Миралем Сулеймани.

"Янг Бойз": Фон Бальмос – Бенито, Нуху, Фон Берген, Мбаду – Раве, Бертоне, Саного, Сулеймани – Ассале, Оаро.

Запасные: Вельфли, Лотомба, Бюрки, Соу, Фаснахт, Нсаме, Шик.

Игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка