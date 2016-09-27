Сослан Джанаев: "Выступление в Лиге чемпионов само по себе мотивирует"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ подчеркнул, что в игре защиты на данный момент присутствуют некоторые недочеты. По словам голкипера, ростовчане рассчитывают добиться прогресса в оборонительных действиях.

- Нынешняя оборона лучше или хуже той, что была в начале сезона?

- Мы притираемся пока друг к другу, постепенно сыгрываемся. В последних играх, конечно, были какие-то недочеты, они присутствуют и сейчас. Но к нам пришли качественные игроки - точно не слабее тех, что ушли, так что в ближайших играх мы рассчитываем добиться прогресса в оборонительных действиях.

- Насколько вас мотивирует очередное приглашение в сборную?

- Лига чемпионов сама по себе уже мотивирует, я сейчас думаю только о клубных делах. Сборная будет потом. На носу игра Лиги чемпионов, куда еще больше мотивации, а сборная только через неделю.

- Вы вернулись из сборной с повреждением и чуть не пропустили игру с "Баварией". Нет ли опасений, что выступления за сборную могут помешать играм за клуб?

- Сейчас я в порядке, тренируюсь нормально, все это меня никак не останавливает. Травму может любой получить в любой момент. Я не считаю, что о чем-то нужно сожалеть.

- Против "Аякса" в выездном матче у вас был кураж? Он сохранился?

- Была удача и доля куража, получился хороший матч, но он уже в прошлом. Мы уже его забыли и двигаемся дальше. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)