Сослан Джанаев: "Настроение не очень – могли зацепить очки в игре с "Атлетико"

Голкипер "Ростова" Сослан Джанаев после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) выразил мнение, что у его команды были шансы не проиграть мадридцам. Вратарь отметил игру партнеров в обороне.

– Мы проиграли, поэтому говорить отдельно о моем выступлении, думаю, неправильно, – подчеркнул в эфире "Матч ТВ" Джанаев. – Футбол – коллективная игра. Настроение не очень. Считаю, что мы могли зацепить очки.

– Что не получилось?

– Мы все знаем, что "Атлетико" – это топ-клуб. Действительно, если брать оборону, то мы сыграли хорошо. Но не получилось в атаке. Соперник просто не дал нам разбежаться и навязал свою игру.